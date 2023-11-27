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В Мурманской области будут платить за сообщения о пьяных водителях
В Мурманской области будут платить за сообщения о пьяных водителях - РИА Новости, 27.11.2023
В Мурманской области будут платить за сообщения о пьяных водителях
Министерство региональной безопасности Мурманской области предложило выплачивать по пять тысяч рублей в качестве вознаграждения за информацию о нетрезвых... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T17:39
2023-11-27T17:39
2023-11-27T17:39
общество
авто
нижегородская область
юрий бездудный
мурманская область
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МУРМАНСК, 27 ноя - РИА Новости. Министерство региональной безопасности Мурманской области предложило выплачивать по пять тысяч рублей в качестве вознаграждения за информацию о нетрезвых водителях, следует из проекта постановления, размещенного на электронном портале области. "Установить на территории Мурманской области денежное вознаграждение граждан в размере пять тысяч рублей за информирование полиции о лицах, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения", - говорится в тексте проекта. Такое нововведение может появиться в регионе уже с 1 января следующего года. Подобная практика действует или обсуждается в других российских регионах. В частности, глава Ненецкого округа Юрий Бездудный в июле этого года после смертельного ДТП с участием нетрезвого водителя предложил ввести региональную меру поощрения для тех, кто сообщит о пьяных за рулем. А в Нижегородской области такая мера поощрения действует с 1 мая этого года.
https://ria.ru/20230906/pyanye-1894539396.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, авто, нижегородская область, юрий бездудный, мурманская область
Общество, Авто, Нижегородская область, Юрий Бездудный, Мурманская область
В Мурманской области будут платить за сообщения о пьяных водителях
В Мурманской области будут платить 5000 рублей за информацию о пьяных водителях