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В Мурманской области будут платить за сообщения о пьяных водителях - РИА Новости, 27.11.2023
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17:39 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/voznagrazhdenie-1912198933.html
В Мурманской области будут платить за сообщения о пьяных водителях
В Мурманской области будут платить за сообщения о пьяных водителях - РИА Новости, 27.11.2023
В Мурманской области будут платить за сообщения о пьяных водителях
Министерство региональной безопасности Мурманской области предложило выплачивать по пять тысяч рублей в качестве вознаграждения за информацию о нетрезвых... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T17:39
2023-11-27T17:39
общество
авто
нижегородская область
юрий бездудный
мурманская область
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МУРМАНСК, 27 ноя - РИА Новости. Министерство региональной безопасности Мурманской области предложило выплачивать по пять тысяч рублей в качестве вознаграждения за информацию о нетрезвых водителях, следует из проекта постановления, размещенного на электронном портале области. "Установить на территории Мурманской области денежное вознаграждение граждан в размере пять тысяч рублей за информирование полиции о лицах, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения", - говорится в тексте проекта. Такое нововведение может появиться в регионе уже с 1 января следующего года. Подобная практика действует или обсуждается в других российских регионах. В частности, глава Ненецкого округа Юрий Бездудный в июле этого года после смертельного ДТП с участием нетрезвого водителя предложил ввести региональную меру поощрения для тех, кто сообщит о пьяных за рулем. А в Нижегородской области такая мера поощрения действует с 1 мая этого года.
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общество, авто, нижегородская область, юрий бездудный, мурманская область
Общество, Авто, Нижегородская область, Юрий Бездудный, Мурманская область
В Мурманской области будут платить за сообщения о пьяных водителях

В Мурманской области будут платить 5000 рублей за информацию о пьяных водителях

© РИА Новости / Юрий Стрелец | Перейти в медиабанкСотрудник ГИБДД демонстрирует готовый к работе алкотестер
Сотрудник ГИБДД демонстрирует готовый к работе алкотестер - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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Сотрудник ГИБДД демонстрирует готовый к работе алкотестер. Архивное фото
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МУРМАНСК, 27 ноя - РИА Новости. Министерство региональной безопасности Мурманской области предложило выплачивать по пять тысяч рублей в качестве вознаграждения за информацию о нетрезвых водителях, следует из проекта постановления, размещенного на электронном портале области.
«
"Установить на территории Мурманской области денежное вознаграждение граждан в размере пять тысяч рублей за информирование полиции о лицах, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения", - говорится в тексте проекта.
Такое нововведение может появиться в регионе уже с 1 января следующего года.
Подобная практика действует или обсуждается в других российских регионах. В частности, глава Ненецкого округа Юрий Бездудный в июле этого года после смертельного ДТП с участием нетрезвого водителя предложил ввести региональную меру поощрения для тех, кто сообщит о пьяных за рулем. А в Нижегородской области такая мера поощрения действует с 1 мая этого года.
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ОбществоАвтоНижегородская областьЮрий БездудныйМурманская область
 
 
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