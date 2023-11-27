https://ria.ru/20231127/voznagrazhdenie-1912198933.html

В Мурманской области будут платить за сообщения о пьяных водителях

В Мурманской области будут платить за сообщения о пьяных водителях - РИА Новости, 27.11.2023

В Мурманской области будут платить за сообщения о пьяных водителях

Министерство региональной безопасности Мурманской области предложило выплачивать по пять тысяч рублей в качестве вознаграждения за информацию о нетрезвых... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T17:39

2023-11-27T17:39

2023-11-27T17:39

общество

авто

нижегородская область

юрий бездудный

мурманская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92690/05/926900540_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_017de1dcf19a71e5f29178eae04fa527.jpg

МУРМАНСК, 27 ноя - РИА Новости. Министерство региональной безопасности Мурманской области предложило выплачивать по пять тысяч рублей в качестве вознаграждения за информацию о нетрезвых водителях, следует из проекта постановления, размещенного на электронном портале области. "Установить на территории Мурманской области денежное вознаграждение граждан в размере пять тысяч рублей за информирование полиции о лицах, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения", - говорится в тексте проекта. Такое нововведение может появиться в регионе уже с 1 января следующего года. Подобная практика действует или обсуждается в других российских регионах. В частности, глава Ненецкого округа Юрий Бездудный в июле этого года после смертельного ДТП с участием нетрезвого водителя предложил ввести региональную меру поощрения для тех, кто сообщит о пьяных за рулем. А в Нижегородской области такая мера поощрения действует с 1 мая этого года.

https://ria.ru/20230906/pyanye-1894539396.html

нижегородская область

мурманская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, авто, нижегородская область, юрий бездудный, мурманская область