https://ria.ru/20240605/pavodok-1950788209.html

Куренков оценил обстановку с паводком в Ненецком автономном округе

Куренков оценил обстановку с паводком в Ненецком автономном округе - РИА Новости, 05.06.2024

Куренков оценил обстановку с паводком в Ненецком автономном округе

Глава МЧС России Александр Куренков совершил облет над Ненецким автономном округом и оценил обстановку с паводком, из-за подъема воды в реке Печора есть риск... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T19:37

2024-06-05T19:37

2024-06-05T19:53

ненецкий автономный округ

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр куренков (мчс)

происшествия

печора

юрий бездудный

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков совершил облет над Ненецким автономном округом и оценил обстановку с паводком, из-за подъема воды в реке Печора есть риск подтопления населенных пунктов, сообщает пресс-служба МЧС РФ.Сразу девять населенных пунктов Заполярного района Ненецкого автономного округа могут попасть в зоны подтопления при осложнении паводковой обстановки на реке Печора, предупреждал ранее Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС)."Пятого июня глава МЧС России Александр Куренков и губернатор региона Юрий Бездудный для контроля оперативной обстановки совершили облет реки Печора и населенных пунктов в зоне риска подтопления", - говорится в сообщении.Отмечается, что несколько населенных пунктов оказались в зоне риска подтоплений: село Великовисочное, деревни Тошвиска и Лабожское. Куренков подчеркнул, что надо уделить особое внимание информированию населения о ситуации. По его словам, люди должны знать, что происходит и как действовать.Губернатор региона уточнил, что в регионе действует режим повышенной готовности. Кроме того, в Нарьян-Мар прибыли специалисты-взрывотехники, доставлена взрывчатка на случай образования ледовых заторов.

https://ria.ru/20240524/kurenkov-1948065114.html

https://ria.ru/20240603/yakutiya-1950081788.html

ненецкий автономный округ

россия

печора

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ненецкий автономный округ, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс), происшествия, печора, юрий бездудный, наводнения в россии — 2024