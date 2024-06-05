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Куренков оценил обстановку с паводком в Ненецком автономном округе - РИА Новости, 05.06.2024
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19:37 05.06.2024 (обновлено: 19:53 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/pavodok-1950788209.html
Куренков оценил обстановку с паводком в Ненецком автономном округе
Куренков оценил обстановку с паводком в Ненецком автономном округе - РИА Новости, 05.06.2024
Куренков оценил обстановку с паводком в Ненецком автономном округе
Глава МЧС России Александр Куренков совершил облет над Ненецким автономном округом и оценил обстановку с паводком, из-за подъема воды в реке Печора есть риск... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T19:37
2024-06-05T19:53
ненецкий автономный округ
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр куренков (мчс)
происшествия
печора
юрий бездудный
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков совершил облет над Ненецким автономном округом и оценил обстановку с паводком, из-за подъема воды в реке Печора есть риск подтопления населенных пунктов, сообщает пресс-служба МЧС РФ.Сразу девять населенных пунктов Заполярного района Ненецкого автономного округа могут попасть в зоны подтопления при осложнении паводковой обстановки на реке Печора, предупреждал ранее Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС)."Пятого июня глава МЧС России Александр Куренков и губернатор региона Юрий Бездудный для контроля оперативной обстановки совершили облет реки Печора и населенных пунктов в зоне риска подтопления", - говорится в сообщении.Отмечается, что несколько населенных пунктов оказались в зоне риска подтоплений: село Великовисочное, деревни Тошвиска и Лабожское. Куренков подчеркнул, что надо уделить особое внимание информированию населения о ситуации. По его словам, люди должны знать, что происходит и как действовать.Губернатор региона уточнил, что в регионе действует режим повышенной готовности. Кроме того, в Нарьян-Мар прибыли специалисты-взрывотехники, доставлена взрывчатка на случай образования ледовых заторов.
https://ria.ru/20240524/kurenkov-1948065114.html
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ненецкий автономный округ
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ненецкий автономный округ, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс), происшествия, печора, юрий бездудный, наводнения в россии — 2024
Ненецкий автономный округ, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Александр Куренков (МЧС), Происшествия, Печора, Юрий Бездудный, Наводнения в России — 2024
Куренков оценил обстановку с паводком в Ненецком автономном округе

МЧС: Куренков оценил обстановку с паводком в НАО, где есть риск подтопления

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкПаводок в регионах России
Паводок в регионах России - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Паводок в регионах России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков совершил облет над Ненецким автономном округом и оценил обстановку с паводком, из-за подъема воды в реке Печора есть риск подтопления населенных пунктов, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Сразу девять населенных пунктов Заполярного района Ненецкого автономного округа могут попасть в зоны подтопления при осложнении паводковой обстановки на реке Печора, предупреждал ранее Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
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"Пятого июня глава МЧС России Александр Куренков и губернатор региона Юрий Бездудный для контроля оперативной обстановки совершили облет реки Печора и населенных пунктов в зоне риска подтопления", - говорится в сообщении.
Отмечается, что несколько населенных пунктов оказались в зоне риска подтоплений: село Великовисочное, деревни Тошвиска и Лабожское. Куренков подчеркнул, что надо уделить особое внимание информированию населения о ситуации. По его словам, люди должны знать, что происходит и как действовать.
Губернатор региона уточнил, что в регионе действует режим повышенной готовности. Кроме того, в Нарьян-Мар прибыли специалисты-взрывотехники, доставлена взрывчатка на случай образования ледовых заторов.
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Ненецкий автономный округРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр Куренков (МЧС)ПроисшествияПечораЮрий БездудныйНаводнения в России — 2024
 
 
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