Глава Ненецкого автономного округа объявил об отставке
Глава Ненецкого автономного округа Бездудный заявил о переходе на другую работу
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГубернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный
Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный уходит в отставку, об этом он сообщил в видеообращении в Telegram-канале.
"Моя жизнь на Севере была посвящена самому главному богатству нашего сурового края — людям. И мы вместе с вами сделали много для того, чтобы регион рос и развивался. Я благодарен всем вам за это. Меня ждет новая работа, но часть души и сердца навсегда останется здесь", — отметил Бездудный.
По его словам, годы работы в регионе стали настоящей школой жизни.
"А учителями — северяне", — добавил он, пожелав процветания Ненецкому автономному округу.
С 2007 по 2012 год Бездудный занимал пост заместителя руководителя Брянской городской администрации. С 2014 по 2019 год — замглавы администрации Одинцовского муниципального района Московской области. С 18 марта 2019-го — заместитель губернатора НАО. Вступил в должность главы региона в сентябре 2020 года.
Биография Юрия Бездудного
13 сентября 2020, 10:34