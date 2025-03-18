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Глава Ненецкого автономного округа объявил об отставке - РИА Новости, 18.03.2025
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15:19 18.03.2025 (обновлено: 16:37 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/bezdudnyy-2005728275.html
Глава Ненецкого автономного округа объявил об отставке
Глава Ненецкого автономного округа объявил об отставке - РИА Новости, 18.03.2025
Глава Ненецкого автономного округа объявил об отставке
Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный уходит в отставку, об этом он сообщил в видеообращении в Telegram-канале. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:19:00+03:00
2025-03-18T16:37:00+03:00
ненецкий автономный округ
политика
юрий бездудный
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный уходит в отставку, об этом он сообщил в видеообращении в Telegram-канале."Моя жизнь на Севере была посвящена самому главному богатству нашего сурового края — людям. И мы вместе с вами сделали много для того, чтобы регион рос и развивался. Я благодарен всем вам за это. Меня ждет новая работа, но часть души и сердца навсегда останется здесь", — отметил Бездудный.По его словам, годы работы в регионе стали настоящей школой жизни."А учителями — северяне", — добавил он, пожелав процветания Ненецкому автономному округу.С 2007 по 2012 год Бездудный занимал пост заместителя руководителя Брянской городской администрации. С 2014 по 2019 год — замглавы администрации Одинцовского муниципального района Московской области. С 18 марта 2019-го — заместитель губернатора НАО. Вступил в должность главы региона в сентябре 2020 года.
https://ria.ru/20200913/bezdudnyy-1576973387.html
ненецкий автономный округ
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ненецкий автономный округ, политика, юрий бездудный, московская область (подмосковье)
Ненецкий автономный округ, Политика, Юрий Бездудный, Московская область (Подмосковье)
Глава Ненецкого автономного округа объявил об отставке

Глава Ненецкого автономного округа Бездудный заявил о переходе на другую работу

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГубернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный
Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный уходит в отставку, об этом он сообщил в видеообращении в Telegram-канале.
"Моя жизнь на Севере была посвящена самому главному богатству нашего сурового края — людям. И мы вместе с вами сделали много для того, чтобы регион рос и развивался. Я благодарен всем вам за это. Меня ждет новая работа, но часть души и сердца навсегда останется здесь", — отметил Бездудный.
По его словам, годы работы в регионе стали настоящей школой жизни.
"А учителями — северяне", — добавил он, пожелав процветания Ненецкому автономному округу.
С 2007 по 2012 год Бездудный занимал пост заместителя руководителя Брянской городской администрации. С 2014 по 2019 год — замглавы администрации Одинцовского муниципального района Московской области. С 18 марта 2019-го — заместитель губернатора НАО. Вступил в должность главы региона в сентябре 2020 года.
Юрий Бездудный - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
Биография Юрия Бездудного
13 сентября 2020, 10:34
 
Ненецкий автономный округПолитикаЮрий БездудныйМосковская область (Подмосковье)
 
 
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