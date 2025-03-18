https://ria.ru/20250318/bezdudnyy-2005728275.html

Глава Ненецкого автономного округа объявил об отставке

Глава Ненецкого автономного округа объявил об отставке - РИА Новости, 18.03.2025

Глава Ненецкого автономного округа объявил об отставке

Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный уходит в отставку, об этом он сообщил в видеообращении в Telegram-канале. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T15:19:00+03:00

2025-03-18T15:19:00+03:00

2025-03-18T16:37:00+03:00

ненецкий автономный округ

политика

юрий бездудный

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный уходит в отставку, об этом он сообщил в видеообращении в Telegram-канале."Моя жизнь на Севере была посвящена самому главному богатству нашего сурового края — людям. И мы вместе с вами сделали много для того, чтобы регион рос и развивался. Я благодарен всем вам за это. Меня ждет новая работа, но часть души и сердца навсегда останется здесь", — отметил Бездудный.По его словам, годы работы в регионе стали настоящей школой жизни."А учителями — северяне", — добавил он, пожелав процветания Ненецкому автономному округу.С 2007 по 2012 год Бездудный занимал пост заместителя руководителя Брянской городской администрации. С 2014 по 2019 год — замглавы администрации Одинцовского муниципального района Московской области. С 18 марта 2019-го — заместитель губернатора НАО. Вступил в должность главы региона в сентябре 2020 года.

https://ria.ru/20200913/bezdudnyy-1576973387.html

ненецкий автономный округ

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

ненецкий автономный округ, политика, юрий бездудный, московская область (подмосковье)