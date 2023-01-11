18:53 11.01.2023 (обновлено: 18:55 11.01.2023)
Глава НАО отметил героизм мальчиков, помогавших спасать пассажиров Ан-2
Глава НАО Бездудный рассказал о героизме мальчиков, помогавших спасать пассажиров Ан-2
© Фото : СК РФКрушение самолета Ан-2 в НАО
© Фото : СК РФ
Крушение самолета Ан-2 в НАО. Архивное фото
МУРМАНСК, 11 янв – РИА Новости. Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный ходатайствовал перед МЧС о награждении Ильи и Александра Хатанзейских 11 и 14 лет, которые помогли спасти пассажиров совершившего жесткую посадку Ан-2.
"Подвиги совершают и в мирной жизни. Илье Хатанзейскому 11 лет, Саше Хатанзейскому 14 лет. По сути, пацаны, но вместе с Андреем Хатанзейским и Михаилом Янгасовым они вытащили из самолета тех, кто не мог двигаться самостоятельно. Не дали людям погибнуть в огне", - написал Бездудный в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что Саша первым нашел огнетушитель, передал его старшим товарищам, после чего дозвонился до 112 и сообщил о случившемся. "Вчетвером парни потушили горевший двигатель. Затем помогли эвакуировать из самолета пострадавших, укрыли теплыми вещами. Они не думали о себе! Все мысли и действия были о том, чтобы сохранить жизнь другим. На севере иначе – никак!" - пояснил глава округа.
Бездудный навестил пострадавших, которые находятся в хирургическом отделении окружной больницы. "Пожал руки настоящим героям! Маму Ильи и Саши поблагодарил за сыновей. Походатайствовал перед МЧС РФ о награждении наших героев", - подчеркнул губернатор.
В понедельник в 10 километрах от поселка Каратайка в НАО самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Воздушное судно следовало по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. На борту находились два члена экипажа и 10 пассажиров, погибли двое – пилот и пассажирка, остальные доставлены в Каратайку. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Вероятной причиной жесткой посадки могло стать непрогнозируемое сильное обледенение.
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