https://ria.ru/20230111/geroizm-1844230303.html

Глава НАО отметил героизм мальчиков, помогавших спасать пассажиров Ан-2

Глава НАО отметил героизм мальчиков, помогавших спасать пассажиров Ан-2 - РИА Новости, 11.01.2023

Глава НАО отметил героизм мальчиков, помогавших спасать пассажиров Ан-2

Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный ходатайствовал перед МЧС о награждении Ильи и Александра Хатанзейских 11 и 14 лет, которые помогли спасти РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T18:53

2023-01-11T18:53

2023-01-11T18:55

происшествия

юрий бездудный

нарьян-мар

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ненецкий автономный округ

ан-2

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МУРМАНСК, 11 янв – РИА Новости. Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный ходатайствовал перед МЧС о награждении Ильи и Александра Хатанзейских 11 и 14 лет, которые помогли спасти пассажиров совершившего жесткую посадку Ан-2. Он рассказал, что Саша первым нашел огнетушитель, передал его старшим товарищам, после чего дозвонился до 112 и сообщил о случившемся. "Вчетвером парни потушили горевший двигатель. Затем помогли эвакуировать из самолета пострадавших, укрыли теплыми вещами. Они не думали о себе! Все мысли и действия были о том, чтобы сохранить жизнь другим. На севере иначе – никак!" - пояснил глава округа. Бездудный навестил пострадавших, которые находятся в хирургическом отделении окружной больницы. "Пожал руки настоящим героям! Маму Ильи и Саши поблагодарил за сыновей. Походатайствовал перед МЧС РФ о награждении наших героев", - подчеркнул губернатор. В понедельник в 10 километрах от поселка Каратайка в НАО самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Воздушное судно следовало по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. На борту находились два члена экипажа и 10 пассажиров, погибли двое – пилот и пассажирка, остальные доставлены в Каратайку. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Вероятной причиной жесткой посадки могло стать непрогнозируемое сильное обледенение.

https://ria.ru/20230109/an-2-1843716915.html

нарьян-мар

ненецкий автономный округ

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происшествия, юрий бездудный, нарьян-мар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ненецкий автономный округ, ан-2