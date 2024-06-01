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Губернаторы северных регионов оценили вклад Чилингарова в развитие Арктики
Губернаторы северных регионов оценили вклад Чилингарова в развитие Арктики - РИА Новости, 01.06.2024
Губернаторы северных регионов оценили вклад Чилингарова в развитие Арктики
Вклад полярного исследователя Артура Чилингарова в развитие Арктики бесценен, он вдохновлял всех на новые свершения, заявили губернаторы северных российских... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T21:17
2024-06-01T21:17
2024-06-01T21:17
арктика
север
архангельская область
артур чилингаров
андрей чибис
александр цыбульский
госдума рф
умер депутат госдумы чилингаров
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МУРМАНСК, 1 июн – РИА Новости. Вклад полярного исследователя Артура Чилингарова в развитие Арктики бесценен, он вдохновлял всех на новые свершения, заявили губернаторы северных российских регионов Андрей Чибис, Александр Цыбульский и Юрий Бездудный. "Артур Николаевич Чилингаров — Человек, во многом благодаря которому мы сегодня вообще можем говорить о развитии Арктики, о том, что Северный морской путь работает, о том, что жизнь за Полярным кругом есть, и полярник — это звучит гордо!", - написал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своем Telegram-канале. Мурманский губернатор Андрей Чибис отметил самоотверженность Чилингарова и его любовь к Северу. "Свою любовь к Северу он передал не одному поколению и до последнего вдохновлял каждого на развитие и новые свершения для арктических территорий", - написал Чибис, добавив, что уход полярника из жизни - печаль для всех. "Умер Артур Николаевич Чилингаров. Герой-полярник, легендарный человек. Арктика осиротела…", - отметил глава Ненецкого округа Юрий Бездудный. Чилингаров не раз бывал в этих регионах на различных мероприятиях, встречался с жителями, молодежью, рассказывал о своих путешествиях в Арктику. Его авторитет на севере был непререкаем, а участие в любом мероприятии – большим событием. Выдающийся полярный исследователь, депутат ГД, Герой Советского Союза и Герой России Артур Чилингаров скончался на 85-м году жизни.
https://radiosputnik.ru/20240601/chilingarov-1949931046.html
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арктика, север, архангельская область, артур чилингаров, андрей чибис, александр цыбульский, госдума рф, умер депутат госдумы чилингаров, общество
Арктика, Север, Архангельская область, Артур Чилингаров, Андрей Чибис, Александр Цыбульский, Госдума РФ, Умер депутат Госдумы Чилингаров, Общество
Губернаторы северных регионов оценили вклад Чилингарова в развитие Арктики
Чибис и Цыбульский назвали вклад Чилингарова в развитие Арктики бесценным