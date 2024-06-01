https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949932204.html

Губернаторы северных регионов оценили вклад Чилингарова в развитие Арктики

Губернаторы северных регионов оценили вклад Чилингарова в развитие Арктики - РИА Новости, 01.06.2024

Губернаторы северных регионов оценили вклад Чилингарова в развитие Арктики

Вклад полярного исследователя Артура Чилингарова в развитие Арктики бесценен, он вдохновлял всех на новые свершения, заявили губернаторы северных российских... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T21:17

2024-06-01T21:17

2024-06-01T21:17

арктика

север

архангельская область

артур чилингаров

андрей чибис

александр цыбульский

госдума рф

умер депутат госдумы чилингаров

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МУРМАНСК, 1 июн – РИА Новости. Вклад полярного исследователя Артура Чилингарова в развитие Арктики бесценен, он вдохновлял всех на новые свершения, заявили губернаторы северных российских регионов Андрей Чибис, Александр Цыбульский и Юрий Бездудный. "Артур Николаевич Чилингаров — Человек, во многом благодаря которому мы сегодня вообще можем говорить о развитии Арктики, о том, что Северный морской путь работает, о том, что жизнь за Полярным кругом есть, и полярник — это звучит гордо!", - написал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своем Telegram-канале. Мурманский губернатор Андрей Чибис отметил самоотверженность Чилингарова и его любовь к Северу. "Свою любовь к Северу он передал не одному поколению и до последнего вдохновлял каждого на развитие и новые свершения для арктических территорий", - написал Чибис, добавив, что уход полярника из жизни - печаль для всех. "Умер Артур Николаевич Чилингаров. Герой-полярник, легендарный человек. Арктика осиротела…", - отметил глава Ненецкого округа Юрий Бездудный. Чилингаров не раз бывал в этих регионах на различных мероприятиях, встречался с жителями, молодежью, рассказывал о своих путешествиях в Арктику. Его авторитет на севере был непререкаем, а участие в любом мероприятии – большим событием. Выдающийся полярный исследователь, депутат ГД, Герой Советского Союза и Герой России Артур Чилингаров скончался на 85-м году жизни.

https://radiosputnik.ru/20240601/chilingarov-1949931046.html

арктика

север

архангельская область

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арктика, север, архангельская область, артур чилингаров, андрей чибис, александр цыбульский, госдума рф, умер депутат госдумы чилингаров, общество