https://ria.ru/20250402/putin-2008986909.html

Путин включил в состав Госсовета врио глав НАО и Новгородской области

Путин включил в состав Госсовета врио глав НАО и Новгородской области - РИА Новости, 02.04.2025

Путин включил в состав Госсовета врио глав НАО и Новгородской области

Президент России Владимир Путин включил в состав Государственного совета РФ врио главы Ненецкого автономного округа Ирину Гехт и врио главы Новгородской области РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T22:00:00+03:00

2025-04-02T22:00:00+03:00

2025-04-02T22:00:00+03:00

политика

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ненецкий автономный округ

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил в состав Государственного совета РФ врио главы Ненецкого автономного округа Ирину Гехт и врио главы Новгородской области Александра Дронова, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. В состав Госсовета также включены мэр Иркутска Руслан Болотов и мэр Южно-Сахалинска Сергей Насадин. Своим указом Путин также исключил из состава Госсовета бывшего главу Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного, мэра Красноярска Владислава Логинова, экс-губернатора Новгородской области Андрея Никитина и мэра Мурманска Юрия Сердечкина.

https://ria.ru/20250401/putin-2008771654.html

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политика, россия, ненецкий автономный округ, новгородская область, владимир путин, ирина гехт