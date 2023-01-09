19:18 09.01.2023 (обновлено: 19:36 09.01.2023)
Всех пассажиров и пилота аварийного Ан-2 доставили в медпункт Каратайки
Буздудный: всех пассажиров и пилота аварийного Ан-2 доставили в медпункт Каратайки в НАО
© МЧС РоссииСпасатели МЧС России готовятся к отправке к месту жесткой посадки самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе
© МЧС России
Спасатели МЧС России готовятся к отправке к месту жесткой посадки самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе
МУРМАНСК, 9 дек – РИА Новости. Девять пассажиров и пилота самолета Ан-2, который совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе (НАО), доставили в амбулаторию поселка Каратайка в НАО, сообщил губернатор округа Юрий Бездудный в своем телеграм-канале.
Глава региона рассказал, что провел заседание оперативного штаба в связи с происшествием с Ан-2. Он уточнил, что наземная группа из 15 человек добралась до места крушения самолёта, подтвердил информацию о гибели пилота самолёта и одного пассажира.
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"Всех пострадавших (девять пассажиров и пилот) доставили в амбулаторию посёлка Каратайка. Им оказывается медицинская помощь. С родными пассажиров работает психолог МЧС", - написал Бездудный.
Он также отметил, что в аэропорту Нарьян-Мара в режиме готовности к вылету два вертолёта Ми-8 с медиками и спасателями. "Погода на востоке округа пока нелетная. Как только позволят метеоусловия – вертолёты сразу же вылетят в Каратайку. Держу ситуацию на контроле", - написал Бездудный.
Ранее в понедельник в 10 километрах от поселка Каратайка Ненецкого автономного округа самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Воздушное судно следовало по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. Как сообщало МЧС, по предварительной информации, на борту находились два члена экипажа и 10 пассажиров. По данным пресс-службы губернатора, в амбулатории при необходимости пострадавшим окажут помощь медики окружной больницы Нарьян-Мара с помощью возможностей телемедицины.
Глава Карского сельсовета НАО Филипп Валей сообщил на странице "ВКонтакте", что на борту самолёта были жители Усть-Кары, их имена уточняются. Также ранее сообщалось, что пострадавших, не нуждающихся в медицинской помощи, разместят в интернате Каратайки.
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