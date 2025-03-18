https://ria.ru/20250318/gekht-2005838614.html

Ирина Гехт заявила Путину, что готова работать на севере

Ирина Гехт заявила Путину, что готова работать на севере - РИА Новости, 18.03.2025

Ирина Гехт заявила Путину, что готова работать на севере

Врио губернатора Ненецкого автономного округа Ирина Гехт на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявила, что готова работать на севере. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T22:14:00+03:00

2025-03-18T22:14:00+03:00

2025-03-18T22:46:00+03:00

политика

ненецкий автономный округ

запорожская область

владимир путин

юрий бездудный

россия

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Врио губернатора Ненецкого автономного округа Ирина Гехт на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявила, что готова работать на севере. Президент России Владимир Путин во вторник вечером провел рабочую встречу с Ириной Гехт. Гехт с мая 2024 года до января 2025 занимала пост председателя правительства Запорожской области. Позднее глава государства подписал указ о назначении Гехт врио губернатора НАО. "Поеду… С учётом стратегии развития Арктики, думаю, что это такой регион, который станет, в том числе основой нашей стратегии развития арктической зоны", - сказала Гехт, отвечая на вопрос Путина, поедет ли она работать на Север. Она добавила, что хотела бы продолжать работать "в направлении улучшения социальной политики" и вносить новации, с учетом тех посылов, которые идут от президента в части реабилитации и поддержки участников СВО.Ранее губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный объявил о переходе на новую работу.

https://ria.ru/20250318/putin-2005835456.html

ненецкий автономный округ

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политика, ненецкий автономный округ, запорожская область, владимир путин, юрий бездудный, россия