https://ria.ru/20250318/gekht-2005838614.html
Ирина Гехт заявила Путину, что готова работать на севере
Ирина Гехт заявила Путину, что готова работать на севере - РИА Новости, 18.03.2025
Ирина Гехт заявила Путину, что готова работать на севере
Врио губернатора Ненецкого автономного округа Ирина Гехт на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявила, что готова работать на севере. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T22:14:00+03:00
2025-03-18T22:14:00+03:00
2025-03-18T22:46:00+03:00
политика
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Врио губернатора Ненецкого автономного округа Ирина Гехт на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявила, что готова работать на севере. Президент России Владимир Путин во вторник вечером провел рабочую встречу с Ириной Гехт. Гехт с мая 2024 года до января 2025 занимала пост председателя правительства Запорожской области. Позднее глава государства подписал указ о назначении Гехт врио губернатора НАО. "Поеду… С учётом стратегии развития Арктики, думаю, что это такой регион, который станет, в том числе основой нашей стратегии развития арктической зоны", - сказала Гехт, отвечая на вопрос Путина, поедет ли она работать на Север. Она добавила, что хотела бы продолжать работать "в направлении улучшения социальной политики" и вносить новации, с учетом тех посылов, которые идут от президента в части реабилитации и поддержки участников СВО.Ранее губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный объявил о переходе на новую работу.
https://ria.ru/20250318/putin-2005835456.html
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политика, ненецкий автономный округ, запорожская область, владимир путин, юрий бездудный, россия
Политика, Ненецкий автономный округ, Запорожская область, Владимир Путин, Юрий Бездудный, Россия
Ирина Гехт заявила Путину, что готова работать на севере
Врио губернатора Ненецкого АО Ирина Гехт заявила, что готова работать на севере