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Вертолет доставит пострадавших в аварии с Ан-2 в НАО в Нарьян-Мар - РИА Новости, 10.01.2023
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Вертолет доставит пострадавших в аварии с Ан-2 в НАО в Нарьян-Мар
Вертолет доставит пострадавших в аварии с Ан-2 в НАО в Нарьян-Мар - РИА Новости, 10.01.2023
Вертолет доставит пострадавших в аварии с Ан-2 в НАО в Нарьян-Мар
Первый вертолет, взявший на борт семерых пострадавших в результате жесткой посадки самолета Ан-2 в районе Каратайки Ненецкого округа, вылетел в Нарьян-Мар,... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T12:49
2023-01-10T12:49
происшествия
юрий бездудный
нарьян-мар
ненецкий автономный округ
воркута
ан-2
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МУРМАНСК, 10 янв – РИА Новости. Первый вертолет, взявший на борт семерых пострадавших в результате жесткой посадки самолета Ан-2 в районе Каратайки Ненецкого округа, вылетел в Нарьян-Мар, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона. "Первый вертолет вылетел. На борту семь пострадавших различной степени тяжести. Второй готовится к вылету", - сказала собеседница агентства. Ранее утром во вторник сообщалось, что вертолеты с бригадой медиков добрались до поселка Каратайка в Ненецком округе, где находятся пострадавшие в результате жесткой посадки самолета Ан-2. Сделать это накануне помешала погода – на помощь пострадавшим были отправлены медики на ТРЭКОЛах из Воркуты. Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный объявил вторник днем траура в регионе и пообещал, что округ не оставит людей в беде и окажет всю необходимую помощь. Ранее сообщалось, что один человек находится в крайне тяжелом состоянии, троих отпустили домой. В понедельник в 10 километрах от поселка Каратайка Ненецкого автономного округа самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Воздушное судно следовало по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. На борту находились два члена экипажа и 10 пассажиров, погибли двое – пилот и пассажирка, остальные были доставлены в Каратайку. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Вероятной причиной жесткой посадки могло стать непрогнозируемое сильное обледенение.
https://ria.ru/20230110/an-2-1843810216.html
https://ria.ru/20230110/traur-1843809538.html
нарьян-мар
ненецкий автономный округ
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происшествия, юрий бездудный, нарьян-мар, ненецкий автономный округ, воркута, ан-2
Происшествия, Юрий Бездудный, Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, Воркута, Ан-2
12:49 10.01.2023
 
Вертолет доставит пострадавших в аварии с Ан-2 в НАО в Нарьян-Мар

Вертолет доставит семерых пострадавших в аварии с Ан-2 в НАО в Нарьян-Мар

© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФМесто крушения АН-2 в Ненецком автономном округе
Место крушения АН-2 в Ненецком автономном округе - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ
Место крушения АН-2 в Ненецком автономном округе
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МУРМАНСК, 10 янв – РИА Новости. Первый вертолет, взявший на борт семерых пострадавших в результате жесткой посадки самолета Ан-2 в районе Каратайки Ненецкого округа, вылетел в Нарьян-Мар, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона.
"Первый вертолет вылетел. На борту семь пострадавших различной степени тяжести. Второй готовится к вылету", - сказала собеседница агентства.
Спасатели МЧС России готовятся к отправке к месту жесткой посадки самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе
09:25
В Каратайку вылетели два вертолета на помощь пострадавшим в аварии с Ан-2
Ранее утром во вторник сообщалось, что вертолеты с бригадой медиков добрались до поселка Каратайка в Ненецком округе, где находятся пострадавшие в результате жесткой посадки самолета Ан-2. Сделать это накануне помешала погода – на помощь пострадавшим были отправлены медики на ТРЭКОЛах из Воркуты.
Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный объявил вторник днем траура в регионе и пообещал, что округ не оставит людей в беде и окажет всю необходимую помощь. Ранее сообщалось, что один человек находится в крайне тяжелом состоянии, троих отпустили домой.
В понедельник в 10 километрах от поселка Каратайка Ненецкого автономного округа самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Воздушное судно следовало по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. На борту находились два члена экипажа и 10 пассажиров, погибли двое – пилот и пассажирка, остальные были доставлены в Каратайку. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Вероятной причиной жесткой посадки могло стать непрогнозируемое сильное обледенение.
Крушение самолета Ан-2 недалеко от поселка Каратайка в Заполярном районе Ненецкого АО - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
09:20
В Ненецком округе объявили траур из-за аварии с самолетом Ан-2
 
ПроисшествияЮрий БездудныйНарьян-МарНенецкий автономный округВоркутаАн-2
 
 
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