Вертолет доставит пострадавших в аварии с Ан-2 в НАО в Нарьян-Мар
Вертолет доставит семерых пострадавших в аварии с Ан-2 в НАО в Нарьян-Мар
© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФМесто крушения АН-2 в Ненецком автономном округе
© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ
Место крушения АН-2 в Ненецком автономном округе
МУРМАНСК, 10 янв – РИА Новости. Первый вертолет, взявший на борт семерых пострадавших в результате жесткой посадки самолета Ан-2 в районе Каратайки Ненецкого округа, вылетел в Нарьян-Мар, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона.
"Первый вертолет вылетел. На борту семь пострадавших различной степени тяжести. Второй готовится к вылету", - сказала собеседница агентства.
Ранее утром во вторник сообщалось, что вертолеты с бригадой медиков добрались до поселка Каратайка в Ненецком округе, где находятся пострадавшие в результате жесткой посадки самолета Ан-2. Сделать это накануне помешала погода – на помощь пострадавшим были отправлены медики на ТРЭКОЛах из Воркуты.
Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный объявил вторник днем траура в регионе и пообещал, что округ не оставит людей в беде и окажет всю необходимую помощь. Ранее сообщалось, что один человек находится в крайне тяжелом состоянии, троих отпустили домой.
В понедельник в 10 километрах от поселка Каратайка Ненецкого автономного округа самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Воздушное судно следовало по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. На борту находились два члена экипажа и 10 пассажиров, погибли двое – пилот и пассажирка, остальные были доставлены в Каратайку. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Вероятной причиной жесткой посадки могло стать непрогнозируемое сильное обледенение.