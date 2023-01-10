https://ria.ru/20230110/avariya-1843870812.html

Вертолет доставит пострадавших в аварии с Ан-2 в НАО в Нарьян-Мар

Вертолет доставит пострадавших в аварии с Ан-2 в НАО в Нарьян-Мар - РИА Новости, 10.01.2023

Вертолет доставит пострадавших в аварии с Ан-2 в НАО в Нарьян-Мар

Первый вертолет, взявший на борт семерых пострадавших в результате жесткой посадки самолета Ан-2 в районе Каратайки Ненецкого округа, вылетел в Нарьян-Мар,... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T12:49

2023-01-10T12:49

2023-01-10T12:49

происшествия

юрий бездудный

нарьян-мар

ненецкий автономный округ

воркута

ан-2

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МУРМАНСК, 10 янв – РИА Новости. Первый вертолет, взявший на борт семерых пострадавших в результате жесткой посадки самолета Ан-2 в районе Каратайки Ненецкого округа, вылетел в Нарьян-Мар, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона. "Первый вертолет вылетел. На борту семь пострадавших различной степени тяжести. Второй готовится к вылету", - сказала собеседница агентства. Ранее утром во вторник сообщалось, что вертолеты с бригадой медиков добрались до поселка Каратайка в Ненецком округе, где находятся пострадавшие в результате жесткой посадки самолета Ан-2. Сделать это накануне помешала погода – на помощь пострадавшим были отправлены медики на ТРЭКОЛах из Воркуты. Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный объявил вторник днем траура в регионе и пообещал, что округ не оставит людей в беде и окажет всю необходимую помощь. Ранее сообщалось, что один человек находится в крайне тяжелом состоянии, троих отпустили домой. В понедельник в 10 километрах от поселка Каратайка Ненецкого автономного округа самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Воздушное судно следовало по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. На борту находились два члена экипажа и 10 пассажиров, погибли двое – пилот и пассажирка, остальные были доставлены в Каратайку. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Вероятной причиной жесткой посадки могло стать непрогнозируемое сильное обледенение.

https://ria.ru/20230110/an-2-1843810216.html

https://ria.ru/20230110/traur-1843809538.html

нарьян-мар

ненецкий автономный округ

воркута

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, юрий бездудный, нарьян-мар, ненецкий автономный округ, воркута, ан-2