https://ria.ru/20230824/arktika-1891968947.html

Путин поручил определить перечень опорных населенных пунктов Арктики

Путин поручил определить перечень опорных населенных пунктов Арктики - РИА Новости, 24.08.2023

Путин поручил определить перечень опорных населенных пунктов Арктики

Президент России Владимир Путин поручил до 1 ноября определить перечень опорных населенных пунктов Арктической зоны, в том числе выполняющих функции по... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T13:36

2023-08-24T13:36

2023-08-24T13:39

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 ноября определить перечень опорных населенных пунктов Арктической зоны, в том числе выполняющих функции по национальной безопасности, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, территории или части территорий которых отнесены к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации: определить перечень опорных населенных пунктов Арктической зоны Российской Федерации, в том числе выполняющих функции в области обеспечения национальной безопасности и (или) функции базы для развития минерально-сырьевых центров, реализации экономических и (или) инфраструктурных проектов в Арктике", - говорится в поручении. Срок исполнения поручения - до 1 ноября 2023 года. Также президент поручил принять решения по поддержке инвестиционных проектов, обеспечивающих занятость членов семей военнослужащих, проживающих в закрытых административно-территориальных образованиях и населенных пунктах Арктической зоны РФ, в которых дислоцированы воинские формирования. Срок исполнения поручения - до 1 декабря 2023 года. "Обеспечить разработку мастер-планов развития опорных населенных пунктов Арктической зоны Российской Федерации, определенных подпунктом "б" настоящего пункта, на период до 2035 года в целях улучшения условий проживания граждан, повышения доступности социальных услуг и создания возможностей для самореализации граждан", - добавляется в поручении. Срок исполнения поручения - до 1 июля 2024 года. Также президентом поручено разработать на основе мастер-планов развития опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ и утвердить комплексные планы долгосрочного социально-экономического развития таких населенных пунктов на период до 2035 года, установив источники финансирования расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных этими комплексными планами. Срок исполнения поручения - до 1 октября 2024 года. Ответственными назначены: премьер-министр России Михаил Мишустин, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, губернатор НАО Юрий Бездудный, врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков, и.о. губернатора Чукотки Владислав Кузнецов, глава Якутии Айсен Николаев, глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, глава Коми Владимир Уйба, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Кроме того, президент поручил правительству РФ совместно с Минобороны РФ и органами исполнительной власти Мурманской области обеспечить проведение капитального ремонта спортивного центра морской и физической подготовки (города Североморск) филиала федерального автономного учреждения Минобороны РФ "Центральный спортивный клуб Армии" (СКА, город Санкт-Петербург). Срок исполнения поручения - до 15 декабря 2025 года. Ответственные за исполнение - премьер-министр РФ Михаил Мишустин, министр обороны РФ Сергей Шойгу Шойгу, губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Президент поручил правительству РФ совместно с органами исполнительной власти Мурманской области обеспечить проведение капитального ремонта зданий Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения "Центральная районная больница ЗАТО г. Североморск". Срок исполнения поручения до – 15 декабря 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Помимо этого, президент поручил Минобороны РФ обеспечить восстановление здания дома офицеров войсковой части 06982. Срок исполнения поручения до – 15 декабря 2025 года. Ответственным назначен министр обороны РФ Сергей Шойгу.

https://realty.ria.ru/20230824/ipoteka-1891953716.html

https://ria.ru/20230721/goroda-1885390006.html

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Дарья Буймова

россия, мурманская область, арктика, сергей шойгу, андрей чибис, михаил мишустин, в мире