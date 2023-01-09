https://ria.ru/20230109/an-2-1843725072.html

Cпасатели вылетят к месту ЧП с Ан-2 в НАО, как только позволят метеоусловия

Cпасатели вылетят к месту ЧП с Ан-2 в НАО, как только позволят метеоусловия - РИА Новости, 09.01.2023

Cпасатели вылетят к месту ЧП с Ан-2 в НАО, как только позволят метеоусловия

Два вертолета со спасателями и медиками готовы вылететь к месту жесткой посадки самолета АН-2 в районе поселка Каратайка Ненецкого округа, как только позволят... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T17:26

2023-01-09T17:26

2023-01-09T17:41

ан-2

происшествия

нарьян-мар

ненецкий автономный округ

юрий бездудный

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МУРМАНСК, 9 янв – РИА Новости. Два вертолета со спасателями и медиками готовы вылететь к месту жесткой посадки самолета АН-2 в районе поселка Каратайка Ненецкого округа, как только позволят метеоусловия, сообщил губернатор региона Юрий Бездудный в своем Telegram-канале.Как отметил Бездудный, в понедельник после обеда на телефон 112 поступило сообщение о ЧП с самолетом АН-2. Он вылетел из Усть-Кары в Нарьян-Мар и в районе поселка Каратайка совершил жесткую посадку."В настоящий момент поиски ведутся силами наземной группы. В аэропорту Нарьян-Мара готовы к вылету два вертолета со спасателями и медиками. Как только позволят метеоусловия, спасатели направятся к месту", - сказал губернатор.Девятого января в 10 километрах от поселка Каратайка Ненецкого автономного округа самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Воздушное судно следовало по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. Как сообщало МЧС, по предварительной информации, на борту находились два члена экипажа и 10 пассажиров. Со слов пассажира по телефону, два человека погибли. На место происшествия выдвинулась группировка спасателей.По факту крушения воздушного судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

https://ria.ru/20221216/vertolet-1839089957.html

https://ria.ru/20230109/gruz-1843662991.html

нарьян-мар

ненецкий автономный округ

россия

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ан-2, происшествия, нарьян-мар, ненецкий автономный округ, юрий бездудный, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)