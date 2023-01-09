https://ria.ru/20230109/an-2-1843725072.html
Cпасатели вылетят к месту ЧП с Ан-2 в НАО, как только позволят метеоусловия
Cпасатели вылетят к месту ЧП с Ан-2 в НАО, как только позволят метеоусловия - РИА Новости, 09.01.2023
Cпасатели вылетят к месту ЧП с Ан-2 в НАО, как только позволят метеоусловия
Два вертолета со спасателями и медиками готовы вылететь к месту жесткой посадки самолета АН-2 в районе поселка Каратайка Ненецкого округа, как только позволят... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T17:26
2023-01-09T17:26
2023-01-09T17:41
ан-2
происшествия
нарьян-мар
ненецкий автономный округ
юрий бездудный
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МУРМАНСК, 9 янв – РИА Новости. Два вертолета со спасателями и медиками готовы вылететь к месту жесткой посадки самолета АН-2 в районе поселка Каратайка Ненецкого округа, как только позволят метеоусловия, сообщил губернатор региона Юрий Бездудный в своем Telegram-канале.Как отметил Бездудный, в понедельник после обеда на телефон 112 поступило сообщение о ЧП с самолетом АН-2. Он вылетел из Усть-Кары в Нарьян-Мар и в районе поселка Каратайка совершил жесткую посадку."В настоящий момент поиски ведутся силами наземной группы. В аэропорту Нарьян-Мара готовы к вылету два вертолета со спасателями и медиками. Как только позволят метеоусловия, спасатели направятся к месту", - сказал губернатор.Девятого января в 10 километрах от поселка Каратайка Ненецкого автономного округа самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Воздушное судно следовало по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. Как сообщало МЧС, по предварительной информации, на борту находились два члена экипажа и 10 пассажиров. Со слов пассажира по телефону, два человека погибли. На место происшествия выдвинулась группировка спасателей.По факту крушения воздушного судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
https://ria.ru/20221216/vertolet-1839089957.html
https://ria.ru/20230109/gruz-1843662991.html
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ан-2, происшествия, нарьян-мар, ненецкий автономный округ, юрий бездудный, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ан-2, Происшествия, Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, Юрий Бездудный, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
17:26 09.01.2023 (обновлено: 17:41 09.01.2023)
Cпасатели вылетят к месту ЧП с Ан-2 в НАО, как только позволят метеоусловия
Бездудный: спасатели вылетят к месту ЧП с Ан-2 в НАО, как только позволят метеоусловия