https://ria.ru/20230109/an-2-1843768413.html

Медики из Воркуты окажут помощь пострадавшим в аварии с Ан-2 в НАО

Медики из Воркуты окажут помощь пострадавшим в аварии с Ан-2 в НАО - РИА Новости, 09.01.2023

Медики из Воркуты окажут помощь пострадавшим в аварии с Ан-2 в НАО

Бригада медиков из Воркуты на высокопроходимых автомобилях - ТРЭКОЛах направится в поселок Каратайка Ненецкого автономного округа для помощи пострадавшим в... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T20:48

2023-01-09T20:48

2023-01-09T20:48

происшествия

юрий бездудный

нарьян-мар

воркута

ненецкий автономный округ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ан-2

ми-8 амтш

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МУРМАНСК, 9 янв – РИА Новости. Бригада медиков из Воркуты на высокопроходимых автомобилях - ТРЭКОЛах направится в поселок Каратайка Ненецкого автономного округа для помощи пострадавшим в аварии с самолетом Ан-2, поскольку направить вертолеты из Нарьян-Мара не позволяет погода, написал губернатор НАО Юрий Бездудный в своем Telegram-канале. "Поскольку метеоусловия в районе посёлка Каратайка только ухудшаются и наши вертолёты с медиками и спасателями не могут вылететь, договорился с главой Республики Коми Владимиром Викторовичем Уйбой о направлении из Воркуты к месту происшествия двух "ТРЭКОЛов". Один из них с бригадой врачей (хирург, травматолог, реаниматолог), второй со спасателями", - написал Бездудный. Он отметил, что по прибытию на место они окажут необходимую медицинскую помощь всем пострадавшим. Ранее в понедельник в 10 километрах от поселка Каратайка Ненецкого автономного округа самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Воздушное судно следовало по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. Как сообщало МЧС, по предварительной информации, на борту находились два члена экипажа и 10 пассажиров. Два человека погибли. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Как отметили в авиаотряде НАО, аварийный Ан-2 в НАО уходил на запасной аэродром из-за плохой погоды. Глава Карского сельсовета НАО Филипп Валей сообщил на странице в "ВКонтакте", что на борту самолёта были жители Усть-Кары, их имена уточняются. В аэропорту Нарьян-Мара в режиме готовности к вылету находятся три вертолёта Ми-8 с медиками и спасателями. Погода на востоке округа пока нелетная.

https://ria.ru/20230109/an-2-1843765769.html

https://ria.ru/20230109/an-2-1843716915.html

нарьян-мар

воркута

ненецкий автономный округ

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происшествия, юрий бездудный, нарьян-мар, воркута, ненецкий автономный округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-2, ми-8 амтш