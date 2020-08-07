Крупные авиакатастрофы в мире в 2018-2020 годах

14 января в пригороде Тегерана рядом с городом Карадж в Иранегрузовой самолет Boeing 707, принадлежавший армии Ирана, он летел из Бишкека (Киргизия) в караджский аэропорт "Пайам", но по ошибке стал приземляться в аэропорту "Фатх". Пилот не справился с управлением при посадке, выехал за взлетно-посадочную полосу и въехал в жилой район, где в тот момент не оказалось жителей, после чего. На борту были командир и 15 членов экипажа – все граждане Ирана. Выжил один человек,. Разбившийся самолетиз Киргизии в Иран.