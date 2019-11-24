Более 20 человек погибли в ДРК после падения самолета на жилые дома

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. После падения небольшого самолета авиакомпании Busy Bee в квартале города Гома на востоке Демократической Республики Конго нашли 24 тела, передает конголезский портал Actualite.
Ранее мэр города сообщил агентству Франс Пресс, что после крушения воздушного судна обнаружили шесть тел. При этом портал Actualite писал о 17 погибших. На борту самолета типа Dornier-228 находились 17 пассажиров и два члена экипажа. По информации портала, он упал через три минуты после взлета. Пожарным вскоре удалось локализовать пожар на месте крушения.
Последствия падения самолета на востоке Демократической Республики Конго
При этом ситуация усложняется тем, что самолет упал на жилые дома, поэтому пока не известно, все ли погибшие были его пассажирами.
В свою очередь, агентство Франс Пресс ссылается на службу защиты гражданского населения и сообщает, что было обнаружено меньше тел погибших.
"В настоящий момент обнаружено 23 тела", — сообщил представитель спасателей агентству.
Конголезская компания Busy Bee организует регулярные и чартерные рейсы, а также проводит медицинские эвакуации на востоке ДРК.