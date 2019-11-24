Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-24T16:08+0300
https://ria.ru/20191124/1561530285.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156153/02/1561530236_0:157:3083:1891_1036x0_80_0_0_9f0a3f3c8f8f20e052fe6fd6c5b4fbff.jpg
РИА Новости

Более 20 человек погибли в ДРК после падения самолета на жилые дома

15:14 24.11.2019 (обновлено: 16:08 24.11.2019)
3671
© AFP 2019 / Pamela TulizoПоследствия падения самолета на востоке Демократической Республике Конго
Последствия падения самолета на востоке Демократической Республике Конго
© AFP 2019 / Pamela Tulizo
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. После падения небольшого самолета авиакомпании Busy Bee в квартале города Гома на востоке Демократической Республики Конго нашли 24 тела, передает конголезский портал Actualite.
Ранее мэр города сообщил агентству Франс Пресс, что после крушения воздушного судна обнаружили шесть тел. При этом портал Actualite писал о 17 погибших. На борту самолета типа Dornier-228 находились 17 пассажиров и два члена экипажа. По информации портала, он упал через три минуты после взлета. Пожарным вскоре удалось локализовать пожар на месте крушения.
© AFP 2019 / Pamela TulizoПоследствия падения самолета на востоке Демократической Республики Конго
Последствия падения самолета на востоке Демократической Республике Конго
© AFP 2019 / Pamela Tulizo
Последствия падения самолета на востоке Демократической Республики Конго
При этом ситуация усложняется тем, что самолет упал на жилые дома, поэтому пока не известно, все ли погибшие были его пассажирами.
В свою очередь, агентство Франс Пресс ссылается на службу защиты гражданского населения и сообщает, что было обнаружено меньше тел погибших.
"В настоящий момент обнаружено 23 тела", — сообщил представитель спасателей агентству.
Конголезская компания Busy Bee организует регулярные и чартерные рейсы, а также проводит медицинские эвакуации на востоке ДРК.
Танкер Делфи под флагом Молдавии на мели у побережья Одессы
23 ноября, 10:39
В районе крушения танкера произошла утечка нефти, сообщили в Киеве
4014229
Обсудить 0
Демократическая Республика КонгоПроисшествияВ мире
Рекомендуем
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево
В "Аэрофлоте" прокомментировали смерть пилота рейса Москва — Анапа
Певица София Ротару
Винокур прокомментировал планы Ротару выступить в России
ДТП с микроавтобусом в Оренбургской области
Названа причина ДТП под Оренбургом, где погибли шесть человек
Невесту раскритиковали за кроссовки за тысячу долларов
"Худшее, что я видел в жизни". Невесту высмеяли из-за свадебной обуви
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Оренбургской области
Появилось видео с места ДТП под Оренбургом, где погибли шесть человек
Блюда на шведском столе
Диетолог назвала худшие продукты для завтрака
У Земли когда-то были кольца, как у Сатурна
Недоизученная планета. Странные и неожиданные факты о Земле
Строительство газопровода Северный поток-2
США намерены блокировать "Северный поток — 2" через военный бюджет
В вагоне-ресторане поезда
Туристы объяснили, почему в поездах редко посещают вагоны-рестораны
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время пресс-конференции в Токио, Япония. 6 ноября 2017
Устали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг
Семейный клуб, работающий по методике Марии Монтессори
В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала
Новогодние игрушки на елке
Жителей Канады пригласили сделать фото с "сатаной"
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Японию
Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей мемом в ООН
Местность в Иркутской области в окрестностях Тулуна
Мэр Тулуна попал в ДТП, погибла его жена
Международный суд в Гааге
Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:25Российские военные проведут в ноябре инспекцию в Португалии
00:23ВМФ передадут неатомную подлодку "Петропавловск-Камчатский"
00:12Число погибших из-за паводков во Франции выросло до четырех человек
00:03Главком Сухопутных войск рассказал о новых роботах для армии
23:58Кудрин заявил, что с Вербицкой связана целая эпоха в истории СПбГУ
23:58Глава Албанской церкви призвал провести всеправославный собор
23:51Йоханнис лидирует на выборах главы Румынии после обработки 70% голосов
23:51СК проводит проверку после задымления в нефтешахте в Коми
23:45Названа причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой
23:41Вклад Вербицкой в сохранение русского языка огромен, заявила Голодец
23:29Проезд на МЦД две недели будет бесплатным, заявил Собянин
23:27Президент РАО рассказал, что Вербицкая могла поправить президента
23:23Почтальоны Финляндии продлили забастовку до 22 декабря
23:11Троих горнорабочих ищут после задымления на нефтешахте в Ухте
23:00В ДТП с детским омбудсменом Украины пострадали четыре человека
22:54В Нижегородской области ликвидировали пожар на продуктовом складе
22:51В Белгороде артистка цирка упала с высоты во время представления
22:50В Сургуте ликвидировали открытое горение в ресторане
22:36Президент РАО назвал Вербицкую главным русистом планеты
22:24Экзит-полл: Йоханнис набирает на выборах президента Румынии 66,5%
Лента новостейМолния