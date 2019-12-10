Чилийский военный самолет с 38 людьми разбился по пути в Антарктику

МЕХИКО, 10 дек — РИА Новости. Чилийский военно-транспортный самолет С-130 "Геркулес" с 38 людьми на борту, пропавший ранее с экранов радаров, признан разбившимся, сообщается на странице ВВС страны в Twitter.
Такое решение было принято через семь часов после того, как прервалась связь с экипажем.
Силы ВВС Чили, а также национальные и иностранные самолеты и суда продолжают поиски выживших.
C-130 вылетел с базы Чабунко в городе Пунта-Аренас, расположенном на крайнем юге страны, на авиабазу в Антарктике в понедельник, в 16:55 по местному времени (22:55 мск). На борту находились 17 членов экипажа и 21 пассажир. Он перевозил персонал для обслуживания нефтепровода.
"Геркулес" — американский военный "транспортник" средней и большой дальности. Основной военно-транспортный самолет США, стран НАТО и ряда других государств. На вооружении ВВС Чили находятся семь таких машин.