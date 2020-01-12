Командующий КСИР извинился за сбитый в Иране украинский самолет

"Никогда в жизни мне не было так стыдно. Возможно, мы допустили ошибку, из-за которой погибли множество наших соотечественников. Однако мы это сделали ненамеренно, мы просим прощения", - сказал Салами в ходе своей речи в иранском парламенте.

В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно - за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.