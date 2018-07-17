Власти Кубы прокомментировали информацию о причинах крушения самолета

МЕХИКО, 17 июл – РИА Новости. Главное управление гражданской авиации Мексики сообщило, что пока нет официальных заявлений со стороны кубинских авиавластей о причинах падения самолета мексиканской компании Global Air (Damojh) на Кубе в мае этого года.

Ранее в понедельник генеральный директор Global Air Мануэль Родригес Кампо сообщил, что причиной катастрофы стал человеческий фактор. Сославшись на данные расшифровки "черных ящиков" разбившегося самолета, он заявил, что экипаж "поднял самолет в очень крутой угол подъема, создав недостаточную подъемную силу", сообщалось на портале Financiero.

"Институт гражданской авиации Кубы отметил, что, когда будут закончены все анализы и соответствующие исследования, тогда и можно будет установить причины. Поэтому нет оснований, чтобы Главное управление гражданской авиации или другой орган власти могли бы делать заявления или официально называть виновных", — приводит портал Informate коммюнике управления.

Самолет Boeing 737-200 компании Global Air был арендован кубинской Cubana de Aviacion и разбился при вылете из аэропорта Гаваны в Ольгин 18 мая. На борту лайнера находились 113 человек, включая членов экипажа, 112 из них погибли.