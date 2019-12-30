В авиакомпании назвали возможную причину крушения самолета в Алма-Ате

АЛМА-АТА, 30 дек - РИА Новости. Авария самолёта Bek Air могла произойти из-за спутного следа взлетевшего за минуту до этого Airbus, заявил в понедельник директор лётной службы авиакомпании Ерик Сапаров.

Ранее в понедельник глава МВД Ерлан Тургумбаев сообщил, что следствие сейчас рассматривает три предварительные версии причин авиакатастрофы – ошибку пилотов, технические неполадки, работу навигационных служб.

"Одна из причин, которую мы предполагаем,… спутный след, - сказал Сапаров.

Он пояснил, что за минуту до взлёта Fokker-100 с этой же полосы взлетел Airbus, который мог создать спутные струи.

По его словам, эта версия подтверждается тем, что пилот самолёта Bek Air при взлёте боролся с правым и левым креном. "До последнего пилоты пытались взлететь и преодолеть это внешнее воздействие", - добавил Сапаров.

Ещё один представитель руководства компании, не уточнивший свою должность, Нурлан Жумасултанов заявил, что временной интервал между взлетом Fokker-100 и тяжелым Airbus, принадлежащим авиакомпании "Эйр Астана", согласно документам, должен составлять одну-две минуты.

"Возможно, в будущем с учётом расследования этот интервал нужно будет увеличить до трех-пяти минут", - сказал он.

Жумасултанов также отметил, что ситуацию усугубил штиль, наблюдавшийся в момент аварии. "Когда есть ветер, этот турбулентный след сдувается", - добавил он.

Представитель компании также подчеркнул, что Bek Air не обвиняет никого в сложившейся ситуации. "Мы говорим о том, что послужило причиной (аварии - ред.). Кто виновен - определит следствие", - подчеркнул он.

По словам Жумасултанова, также вызывает вопросы тот факт, что около аэропорта был построен дом, в который в итоге врезался самолет. "Самолёт не проектируется, чтобы остаться целым после столкновения с капитальным строением... Если бы не дом, все были бы живы и здоровы", - сказал он.

Спутный след - это воздушное течение в виде возмущённых масс воздуха, сходящих с крыла, стабилизатора, других поверхностей, а также фюзеляжа самолета. Попадание в спутный след, как правило, неожиданно для пилота и поэтому часто воспринимается им как внезапный отказ системы управления.