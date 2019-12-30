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Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
Крушение самолета в Алма-Ате
2019-12-30T12:53+0300
https://ria.ru/20191230/1563010811.html
В авиакомпании назвали возможную причину крушения самолета в Алма-Ате
https://cdn24.img.ria.ru/images/156292/51/1562925150_0:256:780:695_1036x0_80_0_0_359b8e404db7b0c2aab186a1e5561bdf.jpg
РИА Новости

В авиакомпании назвали возможную причину крушения самолета в Алма-Ате

11:47 30.12.2019 (обновлено: 12:53 30.12.2019)
683
© РИА Новости / Комитет по ЧС МВД КазахстанаМесто крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
Место крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
© РИА Новости / Комитет по ЧС МВД Казахстана
Место крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
АЛМА-АТА, 30 дек - РИА Новости. Авария самолёта Bek Air могла произойти из-за спутного следа взлетевшего за минуту до этого Airbus, заявил в понедельник директор лётной службы авиакомпании Ерик Сапаров.
Ранее в понедельник глава МВД Ерлан Тургумбаев сообщил, что следствие сейчас рассматривает три предварительные версии причин авиакатастрофы – ошибку пилотов, технические неполадки, работу навигационных служб.
"Одна из причин, которую мы предполагаем,… спутный след, - сказал Сапаров.
Он пояснил, что за минуту до взлёта Fokker-100 с этой же полосы взлетел Airbus, который мог создать спутные струи.
По его словам, эта версия подтверждается тем, что пилот самолёта Bek Air при взлёте боролся с правым и левым креном. "До последнего пилоты пытались взлететь и преодолеть это внешнее воздействие", - добавил Сапаров.
Ещё один представитель руководства компании, не уточнивший свою должность, Нурлан Жумасултанов заявил, что временной интервал между взлетом Fokker-100 и тяжелым Airbus, принадлежащим авиакомпании "Эйр Астана", согласно документам, должен составлять одну-две минуты.
"Возможно, в будущем с учётом расследования этот интервал нужно будет увеличить до трех-пяти минут", - сказал он.
Место крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата Нур-Султан
Вчера, 07:25Крушение самолета в Алма-Ате
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Жумасултанов также отметил, что ситуацию усугубил штиль, наблюдавшийся в момент аварии. "Когда есть ветер, этот турбулентный след сдувается", - добавил он.
Представитель компании также подчеркнул, что Bek Air не обвиняет никого в сложившейся ситуации. "Мы говорим о том, что послужило причиной (аварии - ред.). Кто виновен - определит следствие", - подчеркнул он.
По словам Жумасултанова, также вызывает вопросы тот факт, что около аэропорта был построен дом, в который в итоге врезался самолет. "Самолёт не проектируется, чтобы остаться целым после столкновения с капитальным строением... Если бы не дом, все были бы живы и здоровы", - сказал он.
Спутный след - это воздушное течение в виде возмущённых масс воздуха, сходящих с крыла, стабилизатора, других поверхностей, а также фюзеляжа самолета. Попадание в спутный след, как правило, неожиданно для пилота и поэтому часто воспринимается им как внезапный отказ системы управления.
Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, 27 декабря при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены.
Авиакатастрофа в Казахстане
© Фото : КЧС МВД РК

Лайнер при взлете дважды коснулся хвостом полосы.

Крушение самолета в Алма-Аты
1 из 12

Лайнер при взлете дважды коснулся хвостом полосы.

© Фото : КЧС МВД РК
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Пассажирка рейса рассказала, что раздался "страшный звук" и самолет "полетел криво".

Крушение пассажирского самолета в Казахстане
2 из 12

Пассажирка рейса рассказала, что раздался "страшный звук" и самолет "полетел криво".

© Sputnik / Тимур Батыршин
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© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Машина потеряла высоту, пробила бетонное ограждение и столкнулась с двухэтажным зданием.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
3 из 12

Машина потеряла высоту, пробила бетонное ограждение и столкнулась с двухэтажным зданием.

© Sputnik / Тимур Батыршин
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© Комитет по ЧС МВД Казахстана / Перейти в фотобанк

При крушении погибли 12 человек.

Крушение пассажирского самолета в Казахстане
4 из 12

При крушении погибли 12 человек.

© Комитет по ЧС МВД Казахстана
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© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Одной из жертв трагедии стал командир воздушного судна, второй пилот получил тяжелые травмы.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
5 из 12

Одной из жертв трагедии стал командир воздушного судна, второй пилот получил тяжелые травмы.

© Sputnik / Тимур Батыршин
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© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанк

В больницы Алма-Аты доставили 53 пострадавших, в том числе девять детей.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата - Нур-Султан
6 из 12

В больницы Алма-Аты доставили 53 пострадавших, в том числе девять детей.

© Sputnik / Стрингер
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© REUTERS / Pavel Mikheyev

Десять человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
7 из 12

Десять человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Россиян на борту разбившегося лайнера не было.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
8 из 12

Россиян на борту разбившегося лайнера не было.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
© Комитет по ЧС МВД Казахстана / Перейти в фотобанк

На месте крушения найдены бортовые самописцы.

Крушение пассажирского самолета в Казахстане
9 из 12

На месте крушения найдены бортовые самописцы.

© Комитет по ЧС МВД Казахстана
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Начато досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
10 из 12

Начато досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Возможными причинами крушения следователи называют ошибку пилотов и техническую неисправность.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
11 из 12

Возможными причинами крушения следователи называют ошибку пилотов и техническую неисправность.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании Bek Air приостановлены.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
12 из 12

Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании Bek Air приостановлены.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
1 из 12

Лайнер при взлете дважды коснулся хвостом полосы.

© Фото : КЧС МВД РК
2 из 12

Пассажирка рейса рассказала, что раздался "страшный звук" и самолет "полетел криво".

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
3 из 12

Машина потеряла высоту, пробила бетонное ограждение и столкнулась с двухэтажным зданием.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
4 из 12

При крушении погибли 12 человек.

© Комитет по ЧС МВД Казахстана
Перейти в фотобанк
5 из 12

Одной из жертв трагедии стал командир воздушного судна, второй пилот получил тяжелые травмы.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
6 из 12

В больницы Алма-Аты доставили 53 пострадавших, в том числе девять детей.

© Sputnik / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 12

Десять человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
8 из 12

Россиян на борту разбившегося лайнера не было.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
9 из 12

На месте крушения найдены бортовые самописцы.

© Комитет по ЧС МВД Казахстана
Перейти в фотобанк
10 из 12

Начато досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
11 из 12

Возможными причинами крушения следователи называют ошибку пилотов и техническую неисправность.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
12 из 12

Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании Bek Air приостановлены.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
010602
Обсудить 1
Крушение самолета в Алма-АтеАлма-АтаКазахстанВ мире
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