В авиакомпании назвали возможную причину крушения самолета в Алма-Ате

Место крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
АЛМА-АТА, 30 дек - РИА Новости. Авария самолёта Bek Air могла произойти из-за спутного следа взлетевшего за минуту до этого Airbus, заявил в понедельник директор лётной службы авиакомпании Ерик Сапаров.
Ранее в понедельник глава МВД Ерлан Тургумбаев сообщил, что следствие сейчас рассматривает три предварительные версии причин авиакатастрофы – ошибку пилотов, технические неполадки, работу навигационных служб.
"Одна из причин, которую мы предполагаем,… спутный след, - сказал Сапаров.
Он пояснил, что за минуту до взлёта Fokker-100 с этой же полосы взлетел Airbus, который мог создать спутные струи.
По его словам, эта версия подтверждается тем, что пилот самолёта Bek Air при взлёте боролся с правым и левым креном. "До последнего пилоты пытались взлететь и преодолеть это внешнее воздействие", - добавил Сапаров.
Ещё один представитель руководства компании, не уточнивший свою должность, Нурлан Жумасултанов заявил, что временной интервал между взлетом Fokker-100 и тяжелым Airbus, принадлежащим авиакомпании "Эйр Астана", согласно документам, должен составлять одну-две минуты.
"Возможно, в будущем с учётом расследования этот интервал нужно будет увеличить до трех-пяти минут", - сказал он.
Жумасултанов также отметил, что ситуацию усугубил штиль, наблюдавшийся в момент аварии. "Когда есть ветер, этот турбулентный след сдувается", - добавил он.
Представитель компании также подчеркнул, что Bek Air не обвиняет никого в сложившейся ситуации. "Мы говорим о том, что послужило причиной (аварии - ред.). Кто виновен - определит следствие", - подчеркнул он.
По словам Жумасултанова, также вызывает вопросы тот факт, что около аэропорта был построен дом, в который в итоге врезался самолет. "Самолёт не проектируется, чтобы остаться целым после столкновения с капитальным строением... Если бы не дом, все были бы живы и здоровы", - сказал он.
Спутный след - это воздушное течение в виде возмущённых масс воздуха, сходящих с крыла, стабилизатора, других поверхностей, а также фюзеляжа самолета. Попадание в спутный след, как правило, неожиданно для пилота и поэтому часто воспринимается им как внезапный отказ системы управления.
Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, 27 декабря при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены.
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