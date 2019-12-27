Авиакатастрофа в Казахстане

Лайнер при взлете дважды коснулся хвостом полосы.
Лайнер при взлете дважды коснулся хвостом полосы.
Пассажирка рейса рассказала, что раздался "страшный звук" и самолет "полетел криво".
Пассажирка рейса рассказала, что раздался "страшный звук" и самолет "полетел криво".
Машина потеряла высоту, пробила бетонное ограждение и столкнулась с двухэтажным зданием.
Машина потеряла высоту, пробила бетонное ограждение и столкнулась с двухэтажным зданием.
При крушении погибли 12 человек.
Одной из жертв трагедии стал командир воздушного судна, второй пилот получил тяжелые травмы.
Одной из жертв трагедии стал командир воздушного судна, второй пилот получил тяжелые травмы.
В больницы Алма-Аты доставили 53 пострадавших, в том числе девять детей.
В больницы Алма-Аты доставили 53 пострадавших, в том числе девять детей.
Десять человек находятся в крайне тяжелом состоянии.
Россиян на борту разбившегося лайнера не было.
На месте крушения найдены бортовые самописцы.
Начато досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности.
Начато досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности.
Возможными причинами крушения следователи называют ошибку пилотов и техническую неисправность.
Возможными причинами крушения следователи называют ошибку пилотов и техническую неисправность.
Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании Bek Air приостановлены.
Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании Bek Air приостановлены.