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Разбившимся Ан-148 управлял опытный пилот
Происшествия

Падение пассажирского самолета в Подмосковье. Онлайн-репортаж

15:4111.02.2018
(обновлено: 17:49 11.02.2018)
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Падение пассажирского самолета в Подмосковье. Онлайн-репортаж
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  • 18:00
  • 17:58

    Пять бригад скорой помощи дежурят в аэропорту Орска. С родственниками погибших работают десять психологов. Также, чтобы поддержать родственников погибших, на место приехал священник.

  • 17:54

    Режим ЧС введен для всех служб, задействованных в ликвидации последствий катастрофы

    Глава МЧС Владимир Пучков на заседании рабочей группы правительственной комиссии ввел режим чрезвычайной ситуации для всех служб, задействованных в ликвидации последствий крушения Ан-148.

  • 17:50

    Фото из аэропорта в Орске

  • 17:47

    СМИ опубликовали список пассажиров, зарегистрированных на рейс

  • 17:46

    Матвиенко выразила соболезнования родным погибших

    Председатель Совфеда Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным и близким погибших. "Мужества им и душевных сил", — сказала спикер.

  • 17:44

    Разбившимся самолетом управлял опытный пилот

    Командир разбившегося Ан-148 Валерий Губанов имел пять тысяч часов налета, из которых 2800 часов приходились на данный тип самолета.

  • 17:42

    Фото спасателей на месте крушения Ан-148

    © REUTERS / Maxim Shemetov
  • 17:41

    Траур по жертвам крушения Ан-148 в Оренбургской области объявят в понедельник, 12 февраля.

  • 17:36

    Разбившийся самолет находился в хорошем техническом состоянии, рассказала начальник пресс-службы "Саратовских авиалиний" Елена Воронова. По ее словам, воздушное судно выпущено в 2010 году.

  • 17:32

    Ространснадзор проверит "Саратовские авиалинии"

    Ространснадзор проведет внеплановую проверку авиакомпании "Саратовские авиалинии".

  • 17:30

    МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы

    Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы с Ан-148. Специалисты отправились на место крушения.

  • 17:28

    Ягланд выразил соболезнования России в связи с авиакатастрофой

    Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил России соболезнования в связи с крушением самолета

  • 17:22

    Поисково-спасательная операция в зоне катастрофы будет вестись круглосуточно, заявил глава МЧС.

  • 17:20

    Глава МЧС поручил искать черные ящики с помощью беспилотной авиации.

  • 17:19

    Медведев создал комиссию по ликвидации последствий крушения Ан-148

    Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании комиссии по ликвидации последствий крушения Ан-148. Ее возглавит министр транспорта Максим Соколов. Премьер также выразил соболезнования семьям погибших.

  • 17:17

    Глава Подмосковья выразил соболезнования родным погибших

    Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил соболезнования родным и близким погибших.

  • 17:16

    Пучков потребовал взять работы в районе крушения под жесткий контроль

    Глава МЧС Владимир Пучков потребовал взять под жесткий контроль все работы в районе крушения.

  • 17:13

    Опубликован скрин маршрута разбившегося самолета

    © flightradar24
  • 17:09

    Авиакомпания "Саратовские авиалинии", чей самолет Ан-148 потерпел крушение, выразила соболезнования родным погибших.

  • 17:07

    В Домодедово сформирован локальный штаб, в который вошли представители аэропорта и "Саратовских авиалиний".

  • 17:02

    "Почта России" опровергла версию о столкновении якобы ее вертолета с Ан-148

    "Почта России" опровергла информацию СМИ о том, что разбившийся самолет якобы столкнулся с вертолетом почтового предприятия. В компании заявили, что у нее нет вертолетов — она владеет только двумя самолетами Ту-204С.

  • 16:58

    В аэропорту Орска с родными и близкими погибших начали работу психологи.

  • 16:57

    Володин выразил соболезнования семьям погибших

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования семьям погибших.

  • 16:55

    Экстренные службы работают на месте крушения. В оцеплении территории задействованы 45 полицейских.

  • 16:51

    Опубликовано фото с места катастрофы

    © Фото : ГКУ МО "Мособлпожспас"
  • 16:41

    Глава СК Александр Бастрыкин выехал к месту крушения.

  • 16:40

    Окончательных списков погибших пока нет. Родственникам в Орске окажут всестороннюю помощь, в том числе и психологическую.

  • 16:39

    Глава Оренбуржья вылетел в Орск

    Губернатор Оренбургской области Юрий Берг вылетел в Орск, чтобы возглавить региональный штаб по ЧП. На месте проведут совещание, а также прямое включение с Москвой.

  • 16:37

    В Саратове создали оперативный штаб

    В Саратове для принятия необходимых мер поддержки создали оперативный штаб. Об этом распорядился губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

  • 16:35

    Опубликовано видео из аэропорта Орска

  • 16:27

    Собянин выразил соболезнования родственникам погибших

    Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших в катастрофе.

  • 16:25

    Президент поручил правительству создать специальную комиссию по расследованию авиакатастрофы, а также дал поручение соответствующим ведомствам провести необходимые поисковые работы.

  • 16:23

    Путин выразил соболезнования родным погибших

    Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в катастрофе.

  • 16:19

    На место происшествия выехало семь бригад Центра медицины катастроф.

  • 16:18

    Спасатели обнаружили обломки разбившегося самолета.

  • 16:17

    Глава подмосковного управления Росгвардии Василий Глотов выехал на место крушения.

  • 16:16

    Опубликовано видео крушения самолета

  • 16:15

    Открыта горячая линия

    Горячая линия открыта по телефону 8-800-775-17-17.

  • 16:13

    Глава Подмосковья выехал на место происшествия

    Глава Московской области Андрей Воробьев срочно выехал на место крушения.

  • 16:11

    Погодные условия не могли стать причиной крушения, сообщает центр "Фобос".

  • 16:10

    Появилось первое фото с места происшествия

  • 16:08

    Прокуратура начала проверку в связи с падением самолета

    Московская межрегиональная транспортная прокуратура и Южная транспортная прокуратура начали проверку в связи с падением самолета. Заместитель Московского транспортного прокурора Олег Опенышев выехал на место происшествия.

  • 16:04

    МЧС подтвердило информацию об обнаружении обломков пропавшего воздушного судна.

  • 15:57

    Спасатели вылетели к месту предполагаемого крушения

    Два вертолета Ми-8 со спасателями вылетели из аэродромов Чкаловский и Мячково.

  • 15:55

    Источник в экстренных службах сообщил, что на борту был один ребенок.

  • 15:55

    Стал известен возраст самолета

    По информации Flightradar24, самолету было семь лет.

  • 15:54

    Глава Минтранса провел переговоры с главами МЧС, Подмосковья и Росавиации. Он вылетел на место предполагаемого крушения.

  • 15:52

    По факту крушения самолета СК возбудил дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц".

  • 15:49
    Самолет Ан-148-100В авиакомпании Саратовские авиалинии. Архивное фото

    МЧС проверяет информацию о падении пассажирского самолета в Подмосковье

    Подробнее
  • 15:47
    © flightradar24
    По информации портала Flightradar24, отслеживающего перемещения самолетов, скорость Ан-148 после 14:26 мск начала резко снижаться. Судно находилось на высоте около двух километров.
  • 15:46

    К месту предполагаемого крушения в Раменском районе вылетели спасатели.

  • 15:44

    Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", вылетевший из московского аэропорта Домодедово в Орск, пропал с радаров через две минуты после взлета.

    Самолет Ан-148-100В авиакомпании Саратовские авиалинии. Архивное фото

    Ближнемагистральный пассажирский самолет Ан-148

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Комментарии
15 пользователей оставили 15 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
avl22
Ну сколько можно доверять этим микроскопическим авиаперевозчикам с их летающими помойками. Халатность граничащая с терроризмом - вот название этим фирмам. Соболезнования.
15:57
11.02.2018
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никола питерский
Самолёт украинский АН 148 Надо снять укроповские самолёты с авиалиний и летать на своих Закончилась эра украинской авиации Бог, да поможет пассажирам и экипажу !!!
15:50
11.02.2018
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