- 18:00
- 17:58
Пять бригад скорой помощи дежурят в аэропорту Орска. С родственниками погибших работают десять психологов. Также, чтобы поддержать родственников погибших, на место приехал священник.
- 17:54
Режим ЧС введен для всех служб, задействованных в ликвидации последствий катастрофы
Глава МЧС Владимир Пучков на заседании рабочей группы правительственной комиссии ввел режим чрезвычайной ситуации для всех служб, задействованных в ликвидации последствий крушения Ан-148.
- 17:50
Фото из аэропорта в Орске
- 17:47
СМИ опубликовали список пассажиров, зарегистрированных на рейс
- 17:46
Матвиенко выразила соболезнования родным погибших
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным и близким погибших. "Мужества им и душевных сил", — сказала спикер.
- 17:44
Разбившимся самолетом управлял опытный пилот
Командир разбившегося Ан-148 Валерий Губанов имел пять тысяч часов налета, из которых 2800 часов приходились на данный тип самолета.
- 17:42
Фото спасателей на месте крушения Ан-148
- 17:41
Траур по жертвам крушения Ан-148 в Оренбургской области объявят в понедельник, 12 февраля.
- 17:36
Разбившийся самолет находился в хорошем техническом состоянии, рассказала начальник пресс-службы "Саратовских авиалиний" Елена Воронова. По ее словам, воздушное судно выпущено в 2010 году.
- 17:32
Ространснадзор проверит "Саратовские авиалинии"
Ространснадзор проведет внеплановую проверку авиакомпании "Саратовские авиалинии".
- 17:30
МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы с Ан-148. Специалисты отправились на место крушения.
- 17:28
Ягланд выразил соболезнования России в связи с авиакатастрофой
Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил России соболезнования в связи с крушением самолета
- 17:22
Поисково-спасательная операция в зоне катастрофы будет вестись круглосуточно, заявил глава МЧС.
- 17:20
Глава МЧС поручил искать черные ящики с помощью беспилотной авиации.
- 17:19
Медведев создал комиссию по ликвидации последствий крушения Ан-148
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании комиссии по ликвидации последствий крушения Ан-148. Ее возглавит министр транспорта Максим Соколов. Премьер также выразил соболезнования семьям погибших.
- 17:17
Глава Подмосковья выразил соболезнования родным погибших
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил соболезнования родным и близким погибших.
- 17:16
Пучков потребовал взять работы в районе крушения под жесткий контроль
Глава МЧС Владимир Пучков потребовал взять под жесткий контроль все работы в районе крушения.
- 17:13
Опубликован скрин маршрута разбившегося самолета
- 17:09
Авиакомпания "Саратовские авиалинии", чей самолет Ан-148 потерпел крушение, выразила соболезнования родным погибших.
- 17:07
В Домодедово сформирован локальный штаб, в который вошли представители аэропорта и "Саратовских авиалиний".
- 17:02
"Почта России" опровергла версию о столкновении якобы ее вертолета с Ан-148
"Почта России" опровергла информацию СМИ о том, что разбившийся самолет якобы столкнулся с вертолетом почтового предприятия. В компании заявили, что у нее нет вертолетов — она владеет только двумя самолетами Ту-204С.
- 16:58
В аэропорту Орска с родными и близкими погибших начали работу психологи.
- 16:57
Володин выразил соболезнования семьям погибших
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования семьям погибших.
- 16:55
Экстренные службы работают на месте крушения. В оцеплении территории задействованы 45 полицейских.
- 16:51
Опубликовано фото с места катастрофы© Фото : ГКУ МО "Мособлпожспас"
- 16:41
Глава СК Александр Бастрыкин выехал к месту крушения.
- 16:40
Окончательных списков погибших пока нет. Родственникам в Орске окажут всестороннюю помощь, в том числе и психологическую.
- 16:39
Глава Оренбуржья вылетел в Орск
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг вылетел в Орск, чтобы возглавить региональный штаб по ЧП. На месте проведут совещание, а также прямое включение с Москвой.
- 16:37
В Саратове создали оперативный штаб
В Саратове для принятия необходимых мер поддержки создали оперативный штаб. Об этом распорядился губернатор Саратовской области Валерий Радаев.
- 16:35
Опубликовано видео из аэропорта Орска
- 16:27
Собянин выразил соболезнования родственникам погибших
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших в катастрофе.
- 16:25
Президент поручил правительству создать специальную комиссию по расследованию авиакатастрофы, а также дал поручение соответствующим ведомствам провести необходимые поисковые работы.
- 16:23
Путин выразил соболезнования родным погибших
Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в катастрофе.
- 16:19
На место происшествия выехало семь бригад Центра медицины катастроф.
- 16:18
Спасатели обнаружили обломки разбившегося самолета.
- 16:17
Глава подмосковного управления Росгвардии Василий Глотов выехал на место крушения.
- 16:16
Опубликовано видео крушения самолета
- 16:15
Открыта горячая линия
Горячая линия открыта по телефону 8-800-775-17-17.
- 16:13
Глава Подмосковья выехал на место происшествия
Глава Московской области Андрей Воробьев срочно выехал на место крушения.
- 16:11
Погодные условия не могли стать причиной крушения, сообщает центр "Фобос".
- 16:10
Появилось первое фото с места происшествия
- 16:08
Прокуратура начала проверку в связи с падением самолета
Московская межрегиональная транспортная прокуратура и Южная транспортная прокуратура начали проверку в связи с падением самолета. Заместитель Московского транспортного прокурора Олег Опенышев выехал на место происшествия.
- 16:04
МЧС подтвердило информацию об обнаружении обломков пропавшего воздушного судна.
- 15:57
Спасатели вылетели к месту предполагаемого крушения
Два вертолета Ми-8 со спасателями вылетели из аэродромов Чкаловский и Мячково.
- 15:55
Источник в экстренных службах сообщил, что на борту был один ребенок.
- 15:55
Стал известен возраст самолета
По информации Flightradar24, самолету было семь лет.
- 15:54
Глава Минтранса провел переговоры с главами МЧС, Подмосковья и Росавиации. Он вылетел на место предполагаемого крушения.
- 15:52
По факту крушения самолета СК возбудил дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц".
- 15:49
- 15:47По информации портала Flightradar24, отслеживающего перемещения самолетов, скорость Ан-148 после 14:26 мск начала резко снижаться. Судно находилось на высоте около двух километров.
- 15:46
К месту предполагаемого крушения в Раменском районе вылетели спасатели.
- 15:44
Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", вылетевший из московского аэропорта Домодедово в Орск, пропал с радаров через две минуты после взлета.
Падение пассажирского самолета в Подмосковье. Онлайн-репортаж
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