Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-13T11:38Z
https://ria.ru/20190613/1555527678.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В авиакатастрофе с Ан-32 в Индии никто не выжил

Вчера, 11:38
941
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 июн – РИА Новости. Поисковая группа военно-воздушных сил Индии не обнаружила выживших членов экипажа военно-транспортного самолета Ан-32 на месте его крушения в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, сообщил журналистам представитель индийских ВВС.
"Восемь членов поисковой команды сегодня утром добрались до места крушения самолета Ан-32. Мы вынуждены с сожалением сообщить, что в авиакатастрофе выжить не удалось никому", - сказал собеседник.
Обломки самолета Airbus A321 авиакомпании Когалымавиа
10 марта, 13:24
Крупнейшие авиакатастрофы в мире в 2009-2019 годах
Обломки разбившегося борта находятся на склоне одной из гор в 16 километрах к северу от населенного пункта Липо. Экипаж вертолета ВВС Индии обнаружил их в начале текущей недели с высоты порядка 3500 метров.
Военно-транспортный самолет Ан-32 ВВС Индии, на борту которого находились 13 человек, 3 июня пропал в северо-восточном штате Ассам. Борт направлялся на армейский аэродром в соседнем штате Аруначал-Прадеш, однако спустя примерно полчаса после вылета перестал выходить на связь с диспетчерами.
В последующие дни к поискам пропавшего самолета были привлечены военная авиация, спутники и наземные поисковые команды. Операцию осложняли дожди и гористая местность, поросшая высокими деревьями и густым кустарником.
Как отмечают индийские СМИ, крушение самолетов в этих районах страны не является редкостью из-за сложных погодных условий и гор.
000505
Обсудить 0
Ан-32ИндияВ мире
Рекомендуем
Человек, сфотографированный в Сочи после ДТП и похожий на главу кущевской банды Сергея Цапка
Кубанская прокуратура установила личность "воскресшего" Цапка
РИА
Новости
Кадр из мини-сериала Чернобыль
После сериала "Чернобыль" обнаружен новый вид беспощадных мутантов
Инцидент с тайваньским танкером произошел в водах Ирана, пишут СМИ
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Путин прокомментировал ситуацию в Молдавии
Лента
новостей
Менеджеры дополнительного офиса по обслуживанию физических лиц ПАО Сбербанк во время работы с клиентами
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян, пишут СМИ
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
Посольство в Омане не располагает данными о россиянах на атакованном судне
ВКС России в Сирии
Самолеты ВКС нанесли удары по позициям террористов в Идлибе
Танкер Front Altair затонул в Оманском заливе, сообщили СМИ
Бари Алибасов
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Монумент Независимости Украины на площади Независимости в Киеве
В Совфеде оценили решение США "переименовать" Киев
Бари Алибасов
Врачи оценили состояние Алибасова
Сотрудники службы безопасности порта Шахид-Бехешти в Оманском заливе
В Оманском заливе спасли всех моряков с атакованных танкеров
Пуск модернизированной противоракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. 20 июля 2018
Немецкие СМИ рассказали о российском "оружии конца света"
Девушки на пляже
Как найти самые дешевые курортные поселки в Крыму и Краснодарском крае
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:58Власти Мексики официально отменили конкурс по поиску партнеров для Pemex
03:56Суд в Забайкалье арестовал имущество главы уранодобывающего предприятия
03:52"Ромир": средний чек россиян за поход в магазин в мае снизился на 0,7%
03:45В ГИБДД объяснили, почему опасно оставлять ребенка в машине
03:41В США не намерены переименовывать городок, названный в честь Киева
03:35В Чили произошло землетрясение магнитудой 6
03:35В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов
03:34Ветеран Второй мировой войны встретился с возлюбленной через 75 лет разлуки
03:34Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня
03:30Исследование выявило рекордное число заявок на займы в МФО
03:27Названа средняя цена выпускных платьев в Москве
03:22Бывший астронавт НАСА рассказал о требованиях к участникам миссий на Марс
03:11Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, антилоп и акул
03:02Московских студентов выгнали из общежития за рождение ребенка
03:01В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за религиозных взглядов
02:43Сингапур и Британия намерены усилить борьбу с финансовой киберпреступностью
02:40В МИД сообщили об увеличении поставок грузинских товаров в Россию
02:38Иран отверг "необоснованные" обвинения США по инциденту в Оманском заливе
02:32Минобороны провело диктант к 75-летию снятия блокады Ленинграда
02:25Экс-депутат Рады показал, чем обернулась блокада Крыма для украинцев
Лента новостейМолния