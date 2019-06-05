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РИА Новости

Пропавший на севере Индии Ан-32 ищут с помощью военной авиации и спутников

Вчера, 08:37
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© Dmitry KarpezoВоенно-транспортный самолет Ан-32 ВВС Индии
Военно-транспортный самолет Ан-32 ВВС Индии
© Dmitry Karpezo
Военно-транспортный самолет Ан-32 ВВС Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июн - РИА Новости. Вооруженные силы Индии задействовали военную авиацию и разведывательные спутники для поиска самолета Ан-32, вылетевшего в понедельник с 13 людьми на борту из города Джорхата (штат Ассам) и вскоре пропавшего без вести, сообщает пресс-служба индийских ВВС.
"Мы продолжаем прилагать масштабные усилия по поиску пропавшего Ан-32. Противолодочный самолет P-8I ВМС Индии, спутники, в том числе RISAT, а также самолет, оборудованный различными поисковыми системами, задействованы в усилиях по поиску пропавшего воздушного судна", - говорится в сообщении.
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Самолет поднялся в воздух в 12.25 (09.55 мск) 3 июня и направился в соседний штат Аруначал-Прадеш, где спустя час должен был приземлиться на военном аэродроме неподалеку от селения Мечука. В 13.00 (10.30 мск) экипаж воздушного судна в последний раз связался с землей, после чего связь с ним прервалась.
В тот же день индийская армия совместно с другими правительственными и гражданскими структурами начала масштабную операцию по поиску пропавшего самолета. Военные полагают, что борт потерпел крушение, и получили информацию о его предполагаемом месте падения. Поиски самолета не прекращаются даже несмотря на ночное время суток, однако усилия армии существенно осложняет плохая погода в регионе.
Как отмечают индийские СМИ, крушение самолетов в этих районах не является редкостью из-за сложных погодных условий и многочисленных гор.
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