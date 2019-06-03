В Индии пропал военный самолет Ан-32

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июн — РИА Новости. Военно-транспортный самолет Ан-32 Военно-воздушных сил Индии потерял связь с диспетчерами, сообщает телеканал Военно-транспортный самолет Ан-32 Военно-воздушных сил Индии потерял связь с диспетчерами, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники.

Он направлялся из города Джорхата (штат Ассам) в штат Аруначал-Прадеш.

Последний раз экипаж судна вышел на связь с землей через 35 минут после взлета.

По словам источников, на борту находились 13 человек.