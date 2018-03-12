Путин выразил соболезнования семьям погибших при падении самолета в Непале

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета бангладешской авиакомпании в Катманду. Телеграмма размещена на сайте Кремля в понедельник.

Ранее полиция Непала подтвердила гибель 49 человек в крушении в понедельник самолета бангладешской авиакомпании US-Bangla, следовавшего по маршруту Дакка — Катманду. Во время захода на посадку самолет не попал на взлетно-посадочную полосу и упал на футбольное поле к востоку от аэропорта, затем судно охватил пожар. Администрация воздушной гавани предполагает, что причиной крушения могла стать неисправность техники. Официальных данных о причинах пока нет. Взлетно-посадочные полосы в Непале считаются одними из самых сложных даже для опытных пилотов из-за окружающих гор.

"Уважаемый господин президент, уважаемая госпожа премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с аварией самолета бангладешской авиакомпании в аэропорту Катманду, повлекшей человеческие жертвы", — говорится в телеграмме.

"Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — написал президент.