"Ильюшин" готов оказать помощь в расследовании крушения Ил-76 в Алжире

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Специалисты авиационного комплекса имени Ильюшина готовы оказать помощь в расследовании катастрофы военно-транспортного самолета Ил-76, потерпевшего крушение в Алжире, заявил журналистам в среду Руководитель дивизиона "Ильюшин" Объединенной авиастроительной корпорации Алексей Рогозин.

"От имени "Авиационного комплекса имени Ильюшина" и от себя лично выражаю глубокие соболезнования алжирскому народу в связи с жертвами в результате крушения транспортного самолета Ил-76ТД. Разделяем горечь невосполнимой утраты. "Ильюшин" готов оказать содействие и помощь в расследовании причин авиакатастрофы", — сказал он.

Самолет ВС Алжира потерпел крушение утром в среду в районе аэропорта Буфарик провинции Блида на севере Алжира. Крушение произошло всего через несколько минут после взлета. Самолет упал в районе сельскохозяйственных полей и загорелся. Очевидцы сообщают, что лайнер летел на очень небольшой высоте, у него горел правый двигатель. У лайнера на месте крушения особенно повреждена передняя часть фюзеляжа. По данным Минобороны Алжира, число жертв катастрофы, по предварительным данным, составило 257 человек: 247 военных и членов их семей и десять членов экипажа. По предварительной информации, все они погибли.