В Пакистане разбился пассажирский самолет

Спасатели на месте крушения самолета авиакомпании "Пакистанские аваиалинии" в Карачи

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 мая — РИА Новости. В Карачи разбился самолет "Пакистанских авиалиний", сообщил телеканал Geo

Pia Plane airbus 320 crash near karachi airport,hits 4 to 5 houses,91 passenger onboard.#planecrash pic.twitter.com/NtetVn0BzM — Khurram Ansari (@khurram143) 22 мая 2020 г.

Позже представитель перевозчика подтвердил эту информацию, уточнив, что речь идет об Airbus A320, на борту которого находились 93 пассажира и восемь членов экипажа.

#PIA لاہور سے کراچی پی آئی اے کا جہاز لینڈنگ کرتے ہوئے شہری آبادی جناح گارڈن میں گر کر تباہ

95 مسافر سوار تھے

اللہ سب خیر رکھے۔

آمین ثم آمین pic.twitter.com/dgbJPjR6Vn — Dr. Fiza Akbar Khan (@Dr_fizakhan) May 22, 2020

Самолет совершал перелет из Лахора в Карачи и разбился рядом с аэропортом, передает телеканал со ссылкой на источник в управлении гражданской авиации.

На кадрах видно, что над местом падения поднимается черный дым.

Туда прибыли армейские силы быстрого реагирования, которые оказывают помощь гражданской администрации, и пять пожарных бригад. Повреждены несколько домов.