В Пакистане разбился пассажирский самолет

Pia Plane airbus 320 crash near karachi airport,hits 4 to 5 houses,91 passenger onboard.#planecrash pic.twitter.com/NtetVn0BzM— Khurram Ansari (@khurram143) 22 мая 2020 г.
Позже представитель перевозчика подтвердил эту информацию, уточнив, что речь идет об Airbus A320, на борту которого находились 93 пассажира и восемь членов экипажа.
#PIA لاہور سے کراچی پی آئی اے کا جہاز لینڈنگ کرتے ہوئے شہری آبادی جناح گارڈن میں گر کر تباہ— Dr. Fiza Akbar Khan (@Dr_fizakhan) May 22, 2020
95 مسافر سوار تھے
اللہ سب خیر رکھے۔
آمین ثم آمین pic.twitter.com/dgbJPjR6Vn
Самолет совершал перелет из Лахора в Карачи и разбился рядом с аэропортом, передает телеканал со ссылкой на источник в управлении гражданской авиации.
На кадрах видно, что над местом падения поднимается черный дым.
Туда прибыли армейские силы быстрого реагирования, которые оказывают помощь гражданской администрации, и пять пожарных бригад. Повреждены несколько домов.
Точное количество жертв и раненых пока не известно. Россиян на борту не было.