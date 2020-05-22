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2020-05-22T15:06
https://ria.ru/20200522/1571836065.html
В Пакистане разбился пассажирский самолет
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РИА Новости

В Пакистане разбился пассажирский самолет

13:11 22.05.2020 (обновлено: 15:06 22.05.2020)
98545
© AFP 2020 / Asif HassanСпасатели на месте крушения самолета авиакомпании "Пакистанские аваиалинии" в Карачи
Спасатели на месте крушения самолета авиакомпании Пакистанские аваиалинии в Карачи
© AFP 2020 / Asif Hassan
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 мая — РИА Новости. В Карачи разбился самолет "Пакистанских авиалиний", сообщил телеканал Geo.
Позже представитель перевозчика подтвердил эту информацию, уточнив, что речь идет об Airbus A320, на борту которого находились 93 пассажира и восемь членов экипажа.
Самолет совершал перелет из Лахора в Карачи и разбился рядом с аэропортом, передает телеканал со ссылкой на источник в управлении гражданской авиации.
Место крушения самолета в Карачи. Кадр из видео очевидца
13:46
Появились видео с места крушения самолета в Пакистане
На кадрах видно, что над местом падения поднимается черный дым.
Туда прибыли армейские силы быстрого реагирования, которые оказывают помощь гражданской администрации, и пять пожарных бригад. Повреждены несколько домов.
Точное количество жертв и раненых пока не известно. Россиян на борту не было.
Машины скорой помощи на месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
14:44
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Крушение пассажирского самолета в ПакистанеКарачиПакистанВ мире
Популярные комментарии
Царствие Небесное погибшим...
22 мая, 13:12
Руслан Тлеуж
3301101
Эти эйрбасы это реально летающие гробы ничем не лучше боингов.
22 мая, 14:18
СССергей Смирнов
1702308
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Место крушения самолета в Карачи. Кадр из видео очевидца
Появились видео с места крушения самолета в Пакистане
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