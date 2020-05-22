Аэробус А-320: летно-технические характеристики

Аэробус А-320 (Airbus А-320) – семейство узкофюзеляжных самолетов для авиалиний малой и средней протяженности, разработанных европейским консорциумом Airbus S.A.S

Консорциум Airbus Industry, который основные усилия сосредоточил на программах широкофюзеляжных самолетов, предпринял в начале 1980-х годов исследования узкофюзеляжных самолетов под условными обозначениями SA1, SA2 и SA3 (SA- sirigleaisle, т.е. "узкофюзеляжный") с двумя турбореактивными двухконтурными двигателями CFM56. Из семейства SA были выбраны варианты SA1 (130≈140 мест) и несколько удлиненный SA2 (150≈160 мест). В феврале 1981 года первому варианту присвоили обозначение А320 -100, а второму – А320-200. В дальнейшем пассажировместимость обоих проектов стала равной 150

А320-200 отличается от А320-100 повышенным максимальным взлетным весом, законцовками крыльев с дельтовидными винглетами и дополнительным баком для топлива на 8016 литров в центроплане.

Официально программа самолета А320 началась в марте 1984 года. Первый полет опытный самолет А320 с двигателями CFM56-5A1 совершил 22 февраля 1987 года. В конце февраля 1988 года самолет был сертифицирован в Европе, а в декабре – в США . В марте 1988 года авиакомпания "Эр Франс" получила первый самолет.

По своей аэродинамической схеме А320 – это моноплан с низкорасположенным крылом стреловидной формы, под которым с обеих сторон размещены двигатели и однокилевым хвостовым оперением.

Крыло авиалайнера тонкое с высокой аэродинамической эффективностью, вся механизация выполнена из композитных материалов, киль и передняя кромка стабилизатора изготовлены также из композита. Боковые винглеты на законцовках крыла позволяют экономить топливо и уменьшают индуктивное сопротивление.

Силовые установки с 1989 года оснащены самыми тихими и мощными двигателями в своем классе V2500. Двигатели А320 на взлетном режиме дают уровень шума не более 82 децибел. Шасси самолета трехопорное, каждая тележка по два колеса. Основные стойки убираются в полете в центроплан, носовая – в переднюю часть фюзеляжа.

Отличительная особенность А320 – это электродистанционное управление. В кабине пилотов вместо обычных штурвальных колонок у командира с левой стороны, у второго пилота с правой расположены два сайдстика (боковые ручки), заменяющие обычный штурвал. Сайдстики не имеют прямой связи с поверхностями управления, любое отклонение просчитывается компьютером и сигнал от него дает команду гидроприводу на отклонение рулей.

Эти боковые ручки управления освободили место для откидных столиков у пилотов и улучшили обзор шести цветных многофункциональных дисплеев, по два прямо перед пилотами и два в центре приборной доски. Дисплеи выдают пилотам всю информацию о навигационной обстановке, работе силовых установок и другого оборудования лайнера, а также предупреждений об отказах.



А320 послужил основой для разработки целого семейства самолетов: До февраля 2008 года, конечный монтаж A-320 производился только в Тулузе (Франция), а с марта 2008 года, из-за большого спроса, его стали также производить на заводе в Гамбурге (Финкенвердер, Германия ). Кроме этого, в Китае была открыта линия монтажа самолетов семейства А320 с расчетной производительностью четыре машины в месяц (в 2011).А320 послужил основой для разработки целого семейства самолетов:

A320 – базовая модификация лайнера, вмещающая в себя от 150 до 180 пассажиров;

A321 – удлиненная версия A320, вмещающая в себя от 185 до 220 пассажиров;

A319 – модификация А320 с укороченным фюзеляжем за счет уменьшения количества пассажирских кресел на два ряда, обладает самой большой дальностью полета во всем семействе (6,850 километров);

A318 – самый маленький представитель семейства A320. Вмещает в себя от 107 до 132 пассажиров.

По сравнению с другими авиалайнерами сходных размеров, серия А-320 отличается просторным пассажирским салоном с большими полками для ручной клади, большой грузовместимостью нижней (грузовой) палубы и широкими люками для загрузки багажа.

Технические характеристики A-320

Размах крыла – 34.09 м.

Длина самолета – 37.57 м.

Высота самолета – 11.76 м.

Площадь крыла – 122.60 кв. м.

Масса пустого снаряженного самолета – 41800 кг, максимальная взлетная – 73500 кг.

Тип двигателя – 2 ТРДД CFM International CFM56-5-A1.

Тяга – 2 х 11320 кгс.

Максимальная скорость – 925 км/ч.

Крейсерская скорость – 900 км/ч.

Практическая дальность – 4900 км

Практический потолок – 11275 м.

Экипаж – 2 человека.

Полезная нагрузка – 150 пассажиров в кабине двух классов или 164 пассажира в экономическом классе или 179 максимально или 19200 кг груза.