В Мексике приступили к сбору обломков самолета Aeromexico

МЕХИКО, 2 авг – РИА Новости. Работы по сбору обломков потерпевшего аварию самолета компании Aeromexico начались на месте катастрофы в районе аэропорту города Дуранго, сообщает в четверг главное управление гражданской авиации при минтрансе латиноамериканской страны.

По сообщению ведомства, уже осуществлены работы по обследованию ВПП и места инцидента, обнаруженные бортовые самописцы направлены для проведения их анализа, начат сбор обломков для дальнейшей тщательной инспекции.

"Также начаты предварительные опросы экипажа, пассажиров, наземного персонала и диспетчеров", – отмечается в заявлении.

МИД Мексики продолжает работу с представительствами тех стран, граждане которых оказались на борту самолета Embraer 190, для оказания им всей возможной помощи. Также помощь пассажирам и их родственникам предоставляет Aeromexico. Специально образованная комиссия по расследованию причин инцидента продолжает работу.

Всего в самолете, вылетавшем во вторник из Дуранго в Мехико, находились 103 человека — 99 пассажиров и четыре члена экипажа. Самолет не смог набрать высоту, опустился на ВПП, выехал за ее пределы и загорелся, однако погибших нет. Пострадавшие были доставлены в больницы, но большая часть из них уже выписана по домам.