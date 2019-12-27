В МВД Казахстана уточнили число жертв при крушении самолета в Алма-Ате

НУР-СУЛТАН, 27 декабря - РИА Новости. Официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов уточнил, что в результате крушения самолета вблизи Алма-Аты 12 человек погибли и 49 пострадали.
В пятницу утром самолет авиакомпании Bek Air Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании приостановлены. Сообщалось, что жертвами крушения самолета стали 15 человек, почти 70 человек доставлены в больницы, 12 находятся в тяжелом состоянии. Россиян на борту разбившегося самолета не было, сообщило генконсульство.
"В результате происшествия погибли 12 человек, пострадали 49", - сообщил Нурахметов журналистам, добавив, что это данные министерства здравоохранения республики.
По его словам, личности погибших установлены.