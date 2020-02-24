Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-24T22:03+0300
https://ria.ru/20200224/1565148957.html
В Турции арестовали командира разбившегося в Стамбуле самолета
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564308729_0:42:3094:1782_1036x0_80_0_0_1df860dabe2ae8052f99bd58d8149eb6.jpg
РИА Новости

В Турции арестовали командира разбившегося в Стамбуле самолета

22:03 24.02.2020
4709
© REUTERS / Murad SezerСамолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
© REUTERS / Murad Sezer
АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. Командир экипажа самолета, потерпевшего 5 февраля крушение в аэропорту Сабихи Гёкчен в Стамбуле, арестован судом в Турции, передает телеканал NTV.
Сообщается, что суд удовлетворил требование прокуратуры об аресте командира воздушного судна Махмуда Арслана по обвинению в "причинении смерти и увечья более чем одному человеку по неосторожности".
Посадка горящего самолета в США попала на видео
21 февраля, 14:57
Посадка горящего самолета в США попала на видео
Самолет авиакомпании Pegasus, выполнявший 5 февраля рейс PC2193 Измир - Стамбул, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сабихи Гёкчен в Стамбуле и развалился на три части. Согласно заявлению главы минздрава Турции, три человека погибли, 179 были ранены.
338052
Обсудить 0
ТурцияСтамбулВ мире
Рекомендуем
Певица MARUV
Maruv нецензурно ответила критикам празднования 23 Февраля
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Малышева дала совет пенсионерам, которым не по карману лечение у нее
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Эксперт объяснил смену маршрута судна для "Северного потока — 2"
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно изменило маршрут
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
В США объяснили заход эсминца Ross в Черное море
Британская актриса Гвендолин Кристи и американская автор-исполнительница Мадонна Луиз Чикконе
Мадонна опасно пошутила про "Игру престолов"
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
Американский эсминец зашел в Черное море
Автомобили скорой помощи в Италии
На юге Италии выявили первый случай заражения коронавирусом
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров предложил назвать район Грозного именем героя ВОВ
Визовый центр
Новые правила Шенгена: что изменилось в выдаче виз
Министр обороны СССР Дмитрий Язов
Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Мужчина с пенсией
В Совфеде объяснили, из-за чего меняется размер пенсии
Двигатель, разработанный украинским промышленным предприятием Мотор Сич на выставке Aviation Expo China в Пекине
США победили Китай в Киеве: "Мотор Сич" достанется американцам
Мемориальный комплекс Катынь в Смоленской области
Польша готовится к "походу на Смоленск"
Коронавирус
Китайский вирус грозит обрушить мощь США. А что с Россией?
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:50В Испании задержала членов преступной сети, торгующей медикаментами
14:49В аэропорту Праги выделили спецкоридоры для прилетающих из Италии
14:45Эксперт рассказал, как коронавирус может ослабить рубль
14:44На северо-востоке Тайваня произошло землетрясение магнитудой 4,9
14:41Мишустин призвал найти баланс по тарифам на электроэнергию в регионах
14:41Лавров провел встречу с главой МИД Армении
14:41Зеленский поручил провести полный аудит угольной отрасли
14:40В Италии взлетели цены на медицинские маски и дезинфицирующие гели
14:39Экс-генпрокурору Узбекистана вынесли приговор за коррупцию
14:38Сибирские ученые разработали препарат для лечения гриппа
14:36Саргсян призвал собравшихся у суда сторонников вернуться домой
14:35Защита Ассанжа заявила о недопустимом обращении с ним в тюрьме
14:35Гончарук назвал главное достижение Украины
14:34Зеленский на встрече с шахтерами сравнил себя с "дрессированным псом"
14:32В Анкаре поместили на карантин пассажиров и экипаж рейса из Тегерана
14:31Хиллари Клинтон прокомментировала вердикт присяжных по делу Вайнштейна
14:30Пушков оценил "прогноз" секретаря СНБО Украины о развале России
14:29Зюганов рассказал о предложениях КПРФ по поправкам в Конституцию
14:28Глава Северной Осетии поблагодарил Путина за помощь в развитии региона
14:28Зюганов рассказал, от чего зависит весь мир на земле
Лента новостейМолния