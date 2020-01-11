Система ПВО Ирана приняла украинский Boeing за крылатую ракету

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Система ПВО Ирана приняла украинский самолет за крылатую ракету, заявил на пресс-конференции командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде. Система ПВО Ирана приняла украинский самолет за крылатую ракету, заявил на пресс-конференции командующий военно-космическими силамиАмир Али Хаджизаде.

Он добавил, что цель была на расстоянии 19 километров. У оператора системы ПВО прервалась связь с командованием, и решение о пуске он принимал самостоятельно. У него было десять секунд на то, чтобы решить, сбивать цель или нет, и, по словам Хаджизаде, он "сделал плохой выбор".

При этом, отметил командующий, военные предписывали прекратить воздушное движение на время ударов по американской базе в Ираке, но это требование не было выполнено.

Хаджизаде также объяснил, почему руководство гражданской авиации Ирана отрицало, что Boeing был сбит. По его словам, Генштаб получил сведения о причинах крушения в тот же день, когда оно произошло, но не уведомил авиационные власти.

Командующий также подчеркнул, что КСИР несет полную ответственность за произошедшее и согласится с любым решением в отношении виновных.

Крушение Boeing

Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины", летевший из Тегерана в Киев, Самолеткомпании "Международные авиалинии Украины", летевший из Тегерана в Киев, потерпел крушение рано утром 8 января. Погибли 176 человек: 167 пассажиров из Афганистана, Германии, Ирана, Канады, Украины, Великобритании и Швеции и девять членов экипажа (все они украинцы).

сбили силы ПВО . Иранские власти сначала заявляли, что лайнер загорелся и упал из-за технических неполадок с двигателем. Но сегодня утром Генштаб иранских Вооруженных сил признал, что его по ошибке

В Генштабе отметили, что человеческий фактор стал причиной ошибки в условиях повышенной боевой готовности, в которую иранские Вооруженные силы привели на фоне противостояния с США после убийства в Багдаде генерала Касема Сулеймани. За несколько часов до крушения Boeing иранские военные запустили ракеты по американским базам в Ираке и ожидали возможного ответного удара.

Президент Ирана Хасан Роухани назвал случившееся "великой трагедией и непростительной ошибкой". Он выразил соболезнования семьям погибших, поручил принять меры для выплаты компенсаций и пообещал, что расследование продолжится, а виновные будут наказаны.