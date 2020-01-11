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Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing
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РИА Новости

Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing

07:14 11.01.2020 (обновлено: 10:23 11.01.2020)
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© Sputnik / Mazyar AsadiНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© Sputnik / Mazyar Asadi
ТЕГЕРАН, 11 янв — РИА Новости. Пассажирский Boeing украинской авиакомпании МАУ, упавший под Тегераном, был сбит по ошибке, заявил Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана.

"В результате человеческой ошибки и случайно этот самолет был сбит", — говорится в заявлении, распространенном гостелерадиокомпанией IRIB.

В Генштабе пояснили, что самолет сбили, поскольку тот пролетал в непосредственной близости от важного военного объекта и совершал разворот таким образом, что был принят за вражескую цель. Это произошло на фоне повышенной боевой готовности ввиду возможного ответа США на ракетные удары по американским базам в Ираке.
Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования семьям жертв катастрофы, распорядился принять все меры для выплаты компенсации за сбитый самолет и пообещал, что Тегеран продолжит расследование.
"Расследование продолжится для установления и преследования по закону причин этой великой трагедии и непростительной ошибки", — говорится в заявлении Роухани, опубликованном в Twitter.
Помимо этого, он призвал устранить недостатки иранской системы ПВО.
Глава МИД Джавад Зариф, в свою очередь, написал в Twitter, что к авиакатастрофе привела "человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США". Он также принес соболезнования и извинения семьям погибших в авиакатастрофе.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Крушение Boeing-737 под Тегераном

Самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение рано утром 8 января, через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады, Украины, Великобритании и Швеции.
Первоначально иранские авиавласти утверждали, что причиной крушения стали технические неполадки. Но затем в западных СМИ появились сообщения о том, что самолет сбили силы ПВО. Позже с такой же версией выступил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сославшийся на данные разведки, его поддержал глава британского правительства Борис Джонсон. Тем не менее Иран продолжал опровергать эти заявления.
Напряженность на Ближнем Востоке усилилась после убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Иран в ночь на 8 января нанес ракетные удары по иракским базам, где расквартированы американские войска. После этого президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не хочет демонстрировать военную мощь, но вводит против Тегерана новые санкции.
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Крушение украинского самолета в ИранеИранУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Молодцы. Нашли волю признать. Не то что украинцы, которые над Крымом наш ТУ154 сбили
11 января, 07:25
ZNZlyden Nemets
7456333102
Вы считаете, что украинцы последуют примеру иранцев, и тоже чесно сознаются в сбитом на своей территории самолете?
11 января, 12:35
Ай Болит
684701122927
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