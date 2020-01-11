Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing

ТЕГЕРАН, 11 янв — РИА Новости. Пассажирский Boeing украинской авиакомпании МАУ, упавший под Тегераном, был сбит по ошибке, заявил Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана.

"В результате человеческой ошибки и случайно этот самолет был сбит", — говорится в заявлении, распространенном гостелерадиокомпанией IRIB.

В Генштабе пояснили, что самолет сбили, поскольку тот пролетал в непосредственной близости от важного военного объекта и совершал разворот таким образом, что был принят за вражескую цель. Это произошло на фоне повышенной боевой готовности ввиду возможного ответа США на ракетные удары по американским базам в Ираке.

Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования семьям жертв катастрофы, распорядился принять все меры для выплаты компенсации за сбитый самолет и пообещал, что Тегеран продолжит расследование.

"Расследование продолжится для установления и преследования по закону причин этой великой трагедии и непростительной ошибки", — говорится в заявлении Роухани, опубликованном в Twitter

Помимо этого, он призвал устранить недостатки иранской системы ПВО.

Глава МИД Джавад Зариф, в свою очередь, написал в Twitter , что к авиакатастрофе привела "человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США". Он также принес соболезнования и извинения семьям погибших в авиакатастрофе.

Крушение Boeing-737 под Тегераном

Самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение рано утром 8 января, через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады, Украины, Великобритании и Швеции.

Первоначально иранские авиавласти утверждали, что причиной крушения стали технические неполадки. Но затем в западных СМИ появились сообщения о том, что самолет сбили силы ПВО. Позже с такой же версией выступил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сославшийся на данные разведки, его поддержал глава британского правительства Борис Джонсон. Тем не менее Иран продолжал опровергать эти заявления.