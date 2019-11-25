СМИ: число погибших при крушении самолета в ДРК возросло до 29 человек

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате крушения небольшого самолета авиакомпании Busy Bee в квартале города Гома на востоке Число погибших в результате крушения небольшого самолета авиакомпании Busy Bee в квартале города Гома на востоке Демократической Республики Конго возросло до 29 человек, еще 16 человек пострадали, сообщает портал Actualite

Ранее портал сообщил, что самолет Dornier-228 потерпел крушение через три минуты после взлета. Первоначально сообщалось о шести погибших, однако позже на месте крушения обнаружили 24 тела.

По последним данным, спасатели извлекли из-под обломков 29 тел, при этом семеро погибших были членами одной семьи. Все пострадавшие были направлены в больницы.