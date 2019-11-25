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РИА Новости

СМИ: число погибших при крушении самолета в ДРК возросло до 29 человек

01:24 25.11.2019 (обновлено: 04:45 25.11.2019)
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© AFP 2019 / Didier KamatheПоследствия падения самолета на востоке Демократической Республике Конго
Последствия падения самолета на востоке Демократической Республике Конго
© AFP 2019 / Didier Kamathe
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате крушения небольшого самолета авиакомпании Busy Bee в квартале города Гома на востоке Демократической Республики Конго возросло до 29 человек, еще 16 человек пострадали, сообщает портал Actualite.
Ранее портал сообщил, что самолет Dornier-228 потерпел крушение через три минуты после взлета. Первоначально сообщалось о шести погибших, однако позже на месте крушения обнаружили 24 тела.
По последним данным, спасатели извлекли из-под обломков 29 тел, при этом семеро погибших были членами одной семьи. Все пострадавшие были направлены в больницы.
Конголезская компания Busy Bee организует регулярные и чартерные рейсы, а также выполняет медицинские рейсы на востоке ДРК.
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Вчера, 13:12
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Демократическая Республика КонгоВ мире
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