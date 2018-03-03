Спасатели обнаружили черный ящик с разбившегося в Иране ATR-72

Останки самолета ATR-72, разбившегося в Иране над горной цепью Заргос. 20 февраля 2018

Останки самолета ATR-72, разбившегося в Иране над горной цепью Заргос. 20 февраля 2018

ТЕГЕРАН, 3 мар — РИА Новости. Поисковые группы, работающие в горах на юге Ирана на месте катастрофы пассажирского самолета ATR-72, обнаружили черный ящик (бортовой самописец) с разбившегося лайнера, передает агентство Tasnim со ссылкой на местные власти.

"Спасатели на возвышенностях (хребта) Дена смогли найти черный ящик самолета ATR-72, летевшего из Тегерана в Ясудж", — приводит агентство слова Азиза Фейли, замглавы штаба по кризисным ситуациям провинции Кохгилуе-Бойерахмед. По словам Фейли, черный ящик уже доставили с гор вниз.

Самолет ATR-72 авиакомпании Aseman Airlines, выполнявший рейс Тегеран-Ясудж, 18 февраля пропал с радаров примерно спустя час после взлета. Лайнер потерпел крушение в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан, врезавшись в хребет Дена.

На борту были 66 человек, включая членов экипажа. Все они погибли. В данный момент операция по поиску жертв авиакатастрофы продолжается.