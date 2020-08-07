https://ria.ru/20200807/1575507871.html
При крушении самолета в Индии погибли четырнадцать человек
Четырнадцать человек погибли и более 120 ранены при жесткой посадке самолета Boeing-737 авиакомпании Air India в индийском городе Кожикоде, сообщает агентство... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T19:57
2020-08-08T07:19
индия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Спасатели тушат расколовшийся после посадки пассажирский самолет в Индии
В Индии самолет авиакомпании Air India Express при посадке в городе Кожикоде, штате Керала, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пилот погиб, множество пассажиров получили травмы.
2020-08-07T19:57
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, в мире