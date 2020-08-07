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При крушении самолета в Индии погибли четырнадцать человек
Четырнадцать человек погибли и более 120 ранены при жесткой посадке самолета Boeing-737 авиакомпании Air India в индийском городе Кожикоде, сообщает агентство... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-08T07:19
индия
в мире
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индия
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Спасатели тушат расколовшийся после посадки пассажирский самолет в Индии
В Индии самолет авиакомпании Air India Express при посадке в городе Кожикоде, штате Керала, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пилот погиб, множество пассажиров получили травмы.
2020-08-07T19:57
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РИА Новости
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индия, в мире

При крушении самолета в Индии погибли четырнадцать человек

19:57 07.08.2020 (обновлено: 07:19 08.08.2020)
3070
На месте инцидента с самолетом авиакомпании Air India. Стоп-кадр видео очевидца
На месте инцидента с самолетом авиакомпании Air India. Стоп-кадр видео очевидца
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 авг - РИА Новости. Четырнадцать человек погибли и более 120 ранены при жесткой посадке самолета Boeing-737 авиакомпании Air India в индийском городе Кожикоде, сообщает агентство ANI со ссылкой на полицию.
По данным полиции, при жесткой посадке ранения получили 123 человека, тяжелые травмы у 15 из них.
Автомобили скрой помощи на месте жесткой посадки самолета Air India Express в индийском городе Кожикоде
Вчера, 22:27
Крупные авиакатастрофы в мире в 2018-2020 годах
Ранее министерство авиации Индии сообщило, что на борту следовавшего из Дубая самолета было 174 пассажира, в том числе 10 детей, два пилота и пять членов экипажа.
Согласно изображениям с места крушения, кабина пилотов и передняя часть самолета полностью разрушены, на ВПП и за ее пределами разбросаны обломки воздушного судна. Корпус самолета развалился на две части.
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