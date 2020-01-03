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СМИ: суданский министр покинул рухнувший Ан-12 за пару минут до взлета
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РИА Новости

СМИ: суданский министр покинул рухнувший Ан-12 за пару минут до взлета

01:17 03.01.2020 (обновлено: 01:19 03.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоенно-транспортный самолёт Ан-12
Военно-транспортный самолёт Ан-12
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Военно-транспортный самолёт Ан-12. Архивное фото
КАИР, 3 янв - РИА Новости. Министр юстиции Судана Насреддин Абдель Бари едва не погиб при крушении военного самолета Ан-12 у города Эль-Генейна на западе страны, сообщает суданская газета Sudan Tribune. Высокопоставленный чиновник по служебной необходимости за несколько минут до взлета покинул самолет.
Военный самолет Ан-12 потерпел крушение в четверг вечером через пять минут после взлета из аэропорта города Эль-Генейна в провинции Западный Дарфур. Суданские военные заявили о гибели 18 человек, включая семерых членов экипажа, трех судей и восемь гражданских лиц, в их числе четверо детей. По предварительной информации, все погибшие - граждане Судана. Суданские СМИ сообщили, что на рейс были зарегистрированы 20 человек.
"Министр юстиции, который находился в Эль-Генейне в составе правительственной делегации и должен был вернуться в Хартум, за несколько минут до взлета покинул борт", - пишет Sudan Tribune.
Трагедия в Эль-Генейне произошла на фоне разгоревшегося у Эль-Генейны неделю назад кровопролитного конфликта между местными арабскими и африканскими племенами. Как сообщил офис Международного комитета Красного креста, в результате вооруженного противостояния погибли по меньшей мере 48 человек, пострадали еще 241, в том числе около 20 в критическом состоянии. В четверг в Эль-Генейну прибыла правительственная делегация из Хартума. Ее задачей было погасить конфликт и доставить гуманитарную помощь. Возможно, тем же бортом в столицу предполагалось вывезти раненых.
Военно-транспортный самолёт Ан-12
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Крушение Ан-12 в СуданеАн-12СуданВ мире
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