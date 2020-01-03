СМИ: суданский министр покинул рухнувший Ан-12 за пару минут до взлета

КАИР, 3 янв - РИА Новости. Министр юстиции Министр юстиции Судана Насреддин Абдель Бари едва не погиб при крушении военного самолета Ан-12 у города Эль-Генейна на западе страны, сообщает суданская газета Sudan Tribune . Высокопоставленный чиновник по служебной необходимости за несколько минут до взлета покинул самолет.

Военный самолет Ан-12 потерпел крушение в четверг вечером через пять минут после взлета из аэропорта города Эль-Генейна в провинции Западный Дарфур. Суданские военные заявили о гибели 18 человек, включая семерых членов экипажа, трех судей и восемь гражданских лиц, в их числе четверо детей. По предварительной информации, все погибшие - граждане Судана. Суданские СМИ сообщили, что на рейс были зарегистрированы 20 человек.

"Министр юстиции, который находился в Эль-Генейне в составе правительственной делегации и должен был вернуться в Хартум, за несколько минут до взлета покинул борт", - пишет Sudan Tribune.