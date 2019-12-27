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На борту рухнувшего в Алма-Ате самолета не было россиян
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РИА Новости

На борту рухнувшего в Алма-Ате самолета не было россиян

06:52 27.12.2019 (обновлено: 07:05 27.12.2019)
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© Sputnik / СтрингерКрушение пассажирского самолета в Алма-Ате
Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
© Sputnik / Стрингер
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Россиян, по предварительным данным, не было на борту потерпевшего крушение в Алма-Ате самолета Bek Air, но информация проверяется, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Алма-Ате.
"Сейчас эта информация проверяется. По предварительным данным, россиян нет", - сообщили в генконсульстве.
По словам собеседника, здесь очень много людей живут по виду на жительство, и вычленить их из списка пассажиров на этом этапе невозможно, поскольку ведутся спасательные работы.
"Это не международный рейс, а внутренний рейс, поэтому сложно сказать на 100%, но предварительно нет, потому что к нам не обращались граждане России или родственники граждан России по поводу рейса", - сообщили в консульстве.
Российское посольство подтвердило эту информацию. "Посольство России в Казахстане находится в контакте с местными властями и экстренными службами", - добавили там.
Рейс Z2100 авиакомпании Bek Air Алма-Ата - Нур-Султан в 7.22 (4.22 мск) при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. По данным МВД Казахстана, жертвами крушения стали девять человек, еще девять пострадали, среди них шесть детей.
Подробности о крушении самолета в Алма-Ате читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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Крушение пассажирского самолета в КазахстанеКрушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж05:59
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07:58На месте крушения самолета в Алма-Ате работают почти тысяча человек
07:42Появилось видео с места крушения самолета в Алма-Ате
07:39Работу авиакомпании Bek Air приостановили после авиакатастрофы
07:29В Казахстане рассказали о пострадавших при крушении самолета
07:25Число жертв авиакатастрофы в Алма-Ате выросло до 14 человек
07:14Источник: в России не эксплуатируются самолеты Fokker 100
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07:07В Свердловской области потушили пожар в ангарах
06:52На борту рухнувшего в Алма-Ате самолета не было россиян
06:45Очевидец рассказал о крушении самолета в Алма-Ате
06:41Глава Казахстана пообещал наказать виновных в крушении самолета
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