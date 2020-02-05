В Стамбуле самолет при жесткой посадке разбился на три части

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В Сети появилось видео с места инцидента с самолетом В Сети появилось видео с места инцидента с самолетом Boeing-737-800 авиакомпании Pegasus Airlines в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен. Ролик опубликовал портал Airport Haber

На кадрах видно, что к месту прибыли спасатели и сотрудники аэропорта. Фюзеляж самолета в результате жесткой посадки развалился на три части.

Ранее Daily Sabah сообщила, что пассажирский самолет, следовавший из Измира, выкатился со взлетно-посадочной полосы стамбульского аэропорта имени Сабихи Гекчен, после чего загорелся.