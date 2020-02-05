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В Стамбуле самолет при жесткой посадке разбился на три части
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РИА Новости

В Стамбуле самолет при жесткой посадке разбился на три части

19:36 05.02.2020 (обновлено: 19:56 05.02.2020)
102196
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В Сети появилось видео с места инцидента с самолетом Boeing-737-800 авиакомпании Pegasus Airlines в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен. Ролик опубликовал портал Airport Haber.
На кадрах видно, что к месту прибыли спасатели и сотрудники аэропорта. Фюзеляж самолета в результате жесткой посадки развалился на три части.
Ранее Daily Sabah сообщила, что пассажирский самолет, следовавший из Измира, выкатился со взлетно-посадочной полосы стамбульского аэропорта имени Сабихи Гекчен, после чего загорелся.
На борту лайнера было 177 человек, всех их удалось эвакуировать. Власти сообщили о 21 госпитализированном пострадавшем.
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Жесткая посадка самолета в СтамбулеBoeing 737-800Pegasus AirlinesТурцияСтамбулВ мире
Популярные комментарии
всех их удалось эвакуировать... Чего ж не эвакуировать, раз на три части распался - даже выходы открывать не нужно.
5 февраля, 19:43
Von Stirliz
3631226
Отлично сработали службы - все живы остались!
5 февраля, 20:33
ddamaskblade
2900000
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