Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-06T12:16+0300
https://ria.ru/20200206/1564309526.html
Рухнул с обрыва и развалился на части: авария самолета в Стамбуле
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564307670_0:83:3178:1871_1036x0_80_0_0_3fa3660c8e0ce60850b342ef91660e09.jpg
РИА Новости

Рухнул с обрыва и развалился на части: авария самолета в Стамбуле

12:16 06.02.2020
13416
Boeing-737 авиакомпании Pegasus совершил жесткую посадку в аэропорту Стамбула, есть погибшие. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / Kemal Aslan

Авиалайнер, движущийся на высокой скорости, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 60-70 метров.

Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
1 из 12

Авиалайнер, движущийся на высокой скорости, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 60-70 метров.

© REUTERS / Kemal Aslan
© AFP 2020 / Ozan Kose

После этого самолет рухнул с 40-метрового обрыва в районе дороги, проходящей возле аэропорта.

Спасатели в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
2 из 12

После этого самолет рухнул с 40-метрового обрыва в районе дороги, проходящей возле аэропорта.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© REUTERS / Murad Sezer

Воздушное судно развалилось на три части.

Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
3 из 12

Воздушное судно развалилось на три части.

© REUTERS / Murad Sezer
© REUTERS / Murad Sezer

На борту находились 183 человека: 177 пассажиров, в том числе двое детей, и шесть членов экипажа.

Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
4 из 12

На борту находились 183 человека: 177 пассажиров, в том числе двое детей, и шесть членов экипажа.

© REUTERS / Murad Sezer
© REUTERS / Murad Sezer

Россиян среди пассажиров не было.

Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
5 из 12

Россиян среди пассажиров не было.

© REUTERS / Murad Sezer
© AFP 2020 / Ozan Kose

В результате жесткой посадки три человека погибли, 179 пострадали.

Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
6 из 12

В результате жесткой посадки три человека погибли, 179 пострадали.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в аэропорту Стамбула.

Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
7 из 12

Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в аэропорту Стамбула.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Yasin Akgul

Губернатор Стамбула сообщил, что состояние пострадавших, за исключением одного-двух человек, не вызывает опасений.

Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
8 из 12

Губернатор Стамбула сообщил, что состояние пострадавших, за исключением одного-двух человек, не вызывает опасений.

© AFP 2020 / Yasin Akgul
© REUTERS / Murad Sezer

Губернатор подчеркнул, что спасательные службы оперативно отреагировали на случившееся.

Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
9 из 12

Губернатор подчеркнул, что спасательные службы оперативно отреагировали на случившееся.

© REUTERS / Murad Sezer
© REUTERS / Murad Sezer

По предварительным данным, причиной ЧП стала непогода.

Эвакуация пострадавших при жесткой посадке самолета Boeing-737 авиакомпании Pegasus в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
10 из 12

По предварительным данным, причиной ЧП стала непогода.

© REUTERS / Murad Sezer
© REUTERS / Murad Sezer

Аэропорт, где произошла трагедия, закрыли.

Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
11 из 12

Аэропорт, где произошла трагедия, закрыли.

© REUTERS / Murad Sezer
© REUTERS / Murad Sezer

Турецкая генпрокуратура начала расследование.

Полиция на месте жесткой посадки самолета Boeing-737 авиакомпании Pegasus в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
12 из 12

Турецкая генпрокуратура начала расследование.

© REUTERS / Murad Sezer
3157234
Обсудить 0
Pegasus AirlinesBoeing 737Жесткая посадка самолета в СтамбулеСтамбулФото
Рекомендуем
Айдар Акаев, старший сын первого президента Киргизии Аскара Акаева
В Москве умер сын экс-президента Киргизии, сообщили СМИ
Сортированный уголь на складе обогатительной фабрики
Польские госкомпании больше не будут закупать российский уголь
Актер Кирк Дуглас
Умер актер Кирк Дуглас
Ситуация на юго-востоке провинции Идлиб в Сирии
В МИД сообщили о гибели российских специалистов в Сирии
Строительство газопровода Северный поток-2
Стало ясно, как достроят "Северный поток — 2"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Кремль проанализирует доклад Счетной палаты по правительству Медведева
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
МИД Китая призвал не верить слухам о коронавирусе
Автомобили итальянской полиции
На севере Италии обнаружили тело убитой россиянки
Производитель вертолетов из США показал уничтожение систем, похожих на С-400
Американская компания показала уничтожение систем, похожих на С-400
Пара оформляет документы на развод
"Об этой тонкости не все знают". Ловушка для выходцев из России
Прием у стоматолога
На деснах итальянки выросли волосы
Автомобили скорой медицинской помощи
В Ногинске пенсионер выжил после 14 выстрелов в голову
Кадры первого полета модернизированного бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М
Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М
Кадр из сериала Ведьмак
Генри Кавилл рассказал, как снимали знаменитую сцену в ванне
Протестующие жгут флаги США на улице в Маниле, Филиппины
Сверхдержава больше не страшна
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле
01:01Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по ситуации в Идлибе
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
00:22Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
23:55Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
23:55США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
23:49OneWeb изменила график запусков спутников с российских космодромов
23:48Советник Трампа обсудил с членами Совбеза ООН "сделку века"
23:40Посол Британии оценил влияние Brexit на отношения с Ираном
23:35Пушков оценил отмену Британией части пошлин на российские товары
23:24Помпео и Гуаидо договорились "удвоить усилия" по смещению Мадуро
23:21Эксперт прокомментировал создание в США Альянса религиозных свобод
23:08ОЗХО назвала виновных в утечке по расследованию "химатаки" в Думе
23:06В Госдуме намерены продлить эксперимент по цифровому голосованию
Лента новостейМолния