Рухнул с обрыва и развалился на части: авария самолета в Стамбуле

Авиалайнер, движущийся на высокой скорости, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 60-70 метров.
Авиалайнер, движущийся на высокой скорости, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 60-70 метров.
После этого самолет рухнул с 40-метрового обрыва в районе дороги, проходящей возле аэропорта.
После этого самолет рухнул с 40-метрового обрыва в районе дороги, проходящей возле аэропорта.
Воздушное судно развалилось на три части.
На борту находились 183 человека: 177 пассажиров, в том числе двое детей, и шесть членов экипажа.
На борту находились 183 человека: 177 пассажиров, в том числе двое детей, и шесть членов экипажа.
Россиян среди пассажиров не было.
В результате жесткой посадки три человека погибли, 179 пострадали.
Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в аэропорту Стамбула.
Губернатор Стамбула сообщил, что состояние пострадавших, за исключением одного-двух человек, не вызывает опасений.
Губернатор Стамбула сообщил, что состояние пострадавших, за исключением одного-двух человек, не вызывает опасений.
Губернатор подчеркнул, что спасательные службы оперативно отреагировали на случившееся.
Губернатор подчеркнул, что спасательные службы оперативно отреагировали на случившееся.
По предварительным данным, причиной ЧП стала непогода.
Аэропорт, где произошла трагедия, закрыли.
Турецкая генпрокуратура начала расследование.