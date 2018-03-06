При крушении российского Ан-26 в Сирии погибли 27 офицеров

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. На борту потерпевшего крушение в Сирии самолета Ан-26 находились 33 пассажира и шесть членов экипажа, сообщили в Минобороны.

Все погибшие — российские военнослужащие, среди них 27 офицеров, один из них в звании генерал-майора, а также прапорщики и контрактники, уточнили в оборонном ведомстве.

Первоначально сообщалось о 32 жертвах авиакатастрофы: 26 пассажирах и шести членах экипажа.

Министерство подтвердило, что огневого воздействия на самолет не было. Специальная комиссия изучает все возможные версии произошедшего.

Семьям и близким погибших в авиакатастрофе будет оказана вся необходимая помощь.

Крушение в Хмеймиме

Транспортный Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в Сирии. По данным Минобороны, самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до ВПП.

"Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность. По докладу с места, огневого воздействия по самолету не было", — отметили в оборонном ведомстве.

Уголовное дело

По факту крушения Ан-26 Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил полетов.

"Для расследования авиакатастрофы создана оперативно-следственная группа. Проводится комплекс необходимых следственных действий, принимаются исчерпывающие меры к установлению всех обстоятельств произошедшего", — уточнили в СК.

В то же время Главная военная прокуратура (ГВП) объявила о начале проверки обстоятельств авиакатастрофы. Отмечается, что в случае необходимости сотрудники ГВП готовы принять меры прокурорского реагирования.

Надежная машина

По словам экспертов, военно-транспортный Ан-26 зарекомендовал себя как очень надежная машина.

"Ан-26 — это надежная машина, как и другие самолеты, она вполне может применяться в течение 30 лет, и даже после этого срока ее ресурс продлевается: на 5 или на 10 (лет), как того требует ситуация", — заявил РИА Новости бывший заместитель главнокомандующего Военно-воздушных сил России, генерал-полковник Николай Антошкин.

Такого же мнения придерживается заслуженный летчик-испытатель России Магомед Толбоев.

"Это великолепный самолет, отработал 60 лет на вооружении, у нас остались единицы. Отличные самолеты, никогда не падали. Что сейчас случилось, сложно сказать", — сказал он.

О самолете

Ан-26 — легкий военно-транспортный многоцелевой самолет, предназначенный для перевозки грузов на линиях малой и средней протяженности.

Машину разработало ОКБ имени О. К. Антонова (ныне украинское Государственное предприятие "Антонов"). Первый полет состоялся 21 мая 1969 года.

Самолеты выпускались серийно на Киевском авиационном производственном объединении в период с 1969 по 1986 год. Всего на Украине построили 1398 Ан-26, из них 420 пошли на экспорт.