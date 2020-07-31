Биография Леонида Якубовича

В шестом классе дебютировал в школьной самодеятельности в роли клоуна. В восьмом классе уехал работать на три месяца в экспедицию в Сибирь и был исключен из школы за прогулы. Среднее образование получил в вечерней школе рабочей молодежи, параллельно работая на авиационном заводе электромехаником.

После окончания школы Леонид Якубович поступил в Московский институт электронного машиностроения (ныне Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики"), но через некоторое время перевелся в Московский инженерно-строительный институт (МИСИ, ныне Московский государственный строительный университет). Во время учебы играл в команде КВН.

В 1971-1977 годах работал старшим инженером на Автомобильном заводе им. Лихачева, в 1977-1980 годах – в пуско-наладочном управлении ЗИЛа.

С 1979 года занимался литературной деятельностью – писал тексты и сценарии для передач "А ну-ка, парни!" и "А ну-ка, девушки!".

Его перу принадлежат сценарии "Притяжение земли", "Парад пародистов", "Шире круг", "Нам победа как воздух нужна", "От Олимпа до Лужников", "Точка опоры", "Прогноз на завтра", "Золотая осень", "Самое главное", "Стежки-дорожки" и др. Якубович – автор пьес "Гостиница с привидениями", "Тутти", "Ку-ку, человек!". С его произведениями выступали многие отечественные юмористы, в том числе Евгений Петросян и Владимир Винокур.

В 1988 году Якубович стал автором сценария и ведущим первого конкурса красоты "Московская красавица".

С 1989 года по 1991 год работал аукционистом.

С 1995 года по 1996 год был ведущим развлекательной программы "Анализы недели". С 1996 года по 2000 год вел игровую программу "Колесо истории".

На выборах 1995 года Якубович баллотировался кандидатом в депутаты Государственной Думы РФ.

В июне 1996 года, во время предвыборной молодежной кампании "Голосуй, или проиграешь!" по переизбранию президента РФ, Якубович и телеведущий Юрий Николаев совершили "Концертно-познавательный перелет "Ельцин – наш Президент!".

Леонид Якубович снялся более чем в двадцати фильмах : "Давайте без фокусов!.." (1992), "Жених из Майами" (1994), "Московские каникулы" (1995), "Карнавальная ночь-2" (1996), "Не послать ли нам гонца?" (1998), "Брат 2" (2000), "Русские амазонки" (2002), "Убить карпа" (2005), сериале "Клоунов не убивают" (2005), "Красиво жить не запретишь" (2008), "И отцы, и дети" (2012) и др.

В 2015 году на экраны вышла семейная комедия "Дедушка моей мечты" режиссера Александра Стриженова, где Леонид Якубович выступил в роли сценариста, продюсера и исполнителя главной роли.



Леонид Якубович – академик Академии Российского телевидения, народный артист РФ (2002). Он В 2019 году сыграл роль в альманахе начинающих режиссеров "Счастье – это… Часть 2".Леонид Якубович – академик Академии Российского телевидения, народный артист РФ (2002). Он награжден орденом Дружбы (2005).

Удостоен ряда ведомственных медалей. В 2017 году как артист, принимавший участие в культурно-художественном обслуживании личного состава в Сирийской Арабской Республике, он был удостоен медали Министерства обороны РФ "Участнику военной операции в Сирии".

Является лауреатом международного фестиваля сатиры и юмора "Золотой Остап" (1994), лауреатом премии "ТЭФИ" (1995, 1999) как лучший телеведущий, лауреатом премии Союза журналистов России за 1996 год. Удостоен Серебряной звезды "Общественное признание" (2005).

Леонид Якубович женат вторым браком. У него двое детей – сын и дочь.