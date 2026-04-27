Рейтинг@Mail.ru
Алексея Пиманова проводили в последний путь аплодисментами - РИА Новости, 27.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 27.04.2026 (обновлено: 14:37 27.04.2026)
Алексея Пиманова проводили в последний путь аплодисментами

Друзья, коллеги и поклонники проводили Пиманова в последний путь аплодисментами

© РИА Новости / Илья Питалев | Вынос гроба с телом телеведущего Алексея Пиманова после церемонии прощания в Москве
Вынос гроба с телом телеведущего Алексея Пиманова после церемонии прощания в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Вынос гроба с телом телеведущего Алексея Пиманова после церемонии прощания в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На церемонии прощания с Алексеем Пимановым присутствовали высокопоставленные лица и коллеги по медиаиндустрии, среди которых были первый заместитель руководителя администрации президента Алексей Громов, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, жена Пиманова актриса Ольга Погодина и другие.
  • Друзья, коллеги и поклонники проводили телеведущего в последний путь аплодисментами.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Друзья, коллеги и поклонники проводили журналиста и телеведущего Алексея Пиманова в последний путь аплодисментами, передает корреспондент РИА Новости.
Двадцать третьего апреля стало известно, что Пиманов умер на 65-м году жизни. У него случился острый инфаркт. Церемония прощания прошла в понедельник в Москве в Большом траурном зале Троекуровского кладбища.
После завершения церемонии, когда гроб с телом Пиманова вынесли из зала и направились к месту захоронения, десятки людей, которые пришли проститься с журналистом, начали аплодировать, провожая его в последний путь.
На церемонии прощания присутствовали первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, жена Пиманова актриса Ольга Погодина, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, заместитель генерального директора по общественно-политическому вещанию АО "Первый канал" Олег Вольнов, телеведущий Леонид Якубович, телеведущая Елена Малышева и многие другие.
Пиманов на протяжении десятилетий работал в медиаиндустрии, был автором и ведущим программы "Человек и закон" на Первом канале, а также президентом медиахолдинга "Красная звезда". При его участии созданы десятки документальных и художественных фильмов.
 
РоссияМоскваАлексей ПимановАлексей ГромовКрасная звезда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала