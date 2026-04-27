Алексея Пиманова проводили в последний путь аплодисментами

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Друзья, коллеги и поклонники проводили журналиста и телеведущего Алексея Пиманова в последний путь аплодисментами, передает корреспондент РИА Новости.
После завершения церемонии, когда гроб с телом Пиманова вынесли из зала и направились к месту захоронения, десятки людей, которые пришли проститься с журналистом, начали аплодировать, провожая его в последний путь.
На церемонии прощания присутствовали первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, жена Пиманова актриса Ольга Погодина, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, заместитель генерального директора по общественно-политическому вещанию АО "Первый канал" Олег Вольнов, телеведущий Леонид Якубович, телеведущая Елена Малышева и многие другие.
Пиманов на протяжении десятилетий работал в медиаиндустрии, был автором и ведущим программы "Человек и закон" на Первом канале, а также президентом медиахолдинга "Красная звезда". При его участии созданы десятки документальных и художественных фильмов.