Журналиста Пиманова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Журналиста, телеведущего Алексея Пиманова похоронили в понедельник на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Двадцать третьего апреля стало известно, что Пиманов умер на 65-м году жизни. У него случился острый инфаркт.
Проститься с Пимановым пришли родные и близкие, друзья, коллеги и сотни поклонников. На церемонии прощания присутствовали первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Также среди тех, кто пришел проводить телеведущего в последний путь, были двукратный олимпийский чемпион по хоккею, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Вячеслав Фетисов, жена Пиманова актриса Ольга Погодина, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, заместитель генерального директора по общественно-политическому вещанию АО "Первый канал" Олег Вольнов, телеведущий Леонид Якубович, телеведущая Елена Малышева и многие другие.
Венки прислали президент РФ Владимир Путин, премьер-министр России Михаил Мишустин, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр обороны РФ Андрей Белоусов, департамент культуры Минобороны РФ, губернатор Московской области Андрей Воробьев, государственный Кремлевский Дворец, коллектив Первого канала, ряд коллективов медиахолдингов, друзья и коллеги Пиманова.
Друзья, коллеги и поклонники проводили журналиста в последний путь аплодисментами.
Пиманов на протяжении десятилетий работал в медиаиндустрии, был автором и ведущим программы "Человек и закон" на Первом канале, а также президентом медиахолдинга "Красная звезда". При его участии созданы десятки документальных и художественных фильмов.