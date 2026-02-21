https://ria.ru/20260221/grabitel-2075909081.html
Ограбивший ювелирный магазин в Москве был в маске с изображением Якубовича
Ограбивший ювелирный магазин в Москве был в маске с изображением Якубовича
Ограбивший ювелирный магазин на 1,8 миллиона рублей был в маске с изображением Леонида Якубовича, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 21.02.2026
москва
леонид якубович
