В Москве началась церемония прощания с телеведущим Пимановым

12:24 27.04.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЦветы у портрета телеведущего, главы медиахолдинга "Красная звезда" Алексея Пиманова
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Церемония прощания с журналистом, телеведущим Алексеем Пимановым началась в понедельник в Москве в Большом траурном зале Троекуровского кладбища, передает корреспондент РИА Новости.
Двадцать третьего апреля стало известно, что Пиманов умер на 65-м году жизни. У него случился острый инфаркт.
Проститься с Пимановым пришли его близкие, поклонники, друзья и коллеги. Среди них секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, жена Пиманова актриса Ольга Погодина, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, телеведущий Леонид Якубович, телеведущая Елена Малышева и многие другие.
Венки прислали президент РФ Владимир Путин, премьер-министр России Михаил Мишустин, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр обороны РФ Андрей Белоусов, департамент культуры Минобороны РФ, губернатора Московской области Андрей Воробьев, государственный Кремлевский Дворец, коллектив Первого канала, ряд коллективов медиахолдингов, друзья и коллеги Пиманова.
Пиманов на протяжении десятилетий работал в медиаиндустрии, был автором и ведущим программы "Человек и закон" на Первом канале, а также президентом медиахолдинга "Красная звезда". При его участии созданы десятки документальных и художественных фильмов.
 
