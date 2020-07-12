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Биография Константина Чуйченко
Министр юстиции РФ Константин Анатольевич Чуйченко родился 12 июля 1965 года в Липецке. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T01:00
россия
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справки
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россия, константин чуйченко, справки

Биография Константина Чуйченко

01:00 12.07.2020
45
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Константин Чуйченко
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Министр юстиции РФ Константин Анатольевич Чуйченко родился 12 июля 1965 года в Липецке.
В 1987 году окончил Ленинградский государственный университет имени А.А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет).
В 1987-1989 годах Чуйченко – стажер, следователь прокуратуры Калининского района города Ленинграда.
В 1989-1992 годах проходил службу в органах безопасности на офицерских должностях.
В 1992-1994 годах был исполнительным директором акционерного общества "Интерюраудит де Фариа и Т".
В 1994-2001 годах являлся членом международной коллегии адвокатов "Санкт-Петербург" (адвокатом первой юридической консультации московского отделения).
В 2001-2002 годах Чуйченко был начальником юридического департамента открытого акционерного общества "Газпром".
В 2002-2008 годах – начальник юридического департамента, член правления открытого акционерного общества "Газпром".
С 2003 года – третейский судья Третейского суда "Газпрома".
В 2003-2008 годах был также председателем президиума Третейского суда "Газпрома".
С 13 мая 2008 года по 2018 год Чуйченко – помощник президента Российской Федерации – начальник Контрольного управления президента Российской Федерации.
23 октября 2012 года Чуйченко был назначен руководителем межведомственной рабочей группы по подготовке предложений, направленных на развитие рыбохозяйственного комплекса.
18 мая 2018 года указом президента РФ назначен заместителем председателя правительства – руководителем аппарата правительства РФ.
С 15 января 2020 года – исполняющий обязанности заместителя председателя правительства – руководитель аппарата правительства РФ.
21 января 2020 года указом президента РФ Константин Чуйченко был назначен министром юстиции Российской Федерации.
14 мая 2020 года был назначен членом Совета при президенте РФ по делам казачества.
Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2008).
Награжден орденом Почета (2006), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2011).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РоссияКонстантин ЧуйченкоСправки
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