Минюст назвал арест имущества при небольших долгах недопустимым - РИА Новости, 20.02.2026
15:35 20.02.2026 (обновлено: 15:39 20.02.2026)
Минюст назвал арест имущества при небольших долгах недопустимым
Минюст назвал арест имущества при небольших долгах недопустимым
Министр юстиции Константин Чуйченко назвал недопустимыми случаи, когда при долге в несколько тысяч рублей у должника арестовывают имущество на миллионы. РИА Новости, 20.02.2026
россия, константин чуйченко, министерство юстиции рф (минюст россии), общество
Минюст назвал арест имущества при небольших долгах недопустимым

Чуйченко назвал арест имущества у граждан за долг в несколько тысяч недопустимым

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Министр юстиции Константин Чуйченко назвал недопустимыми случаи, когда при долге в несколько тысяч рублей у должника арестовывают имущество на миллионы.
В пятницу Чуйченко посетил заседание коллегии Федеральной службы судебных приставов России, на котором обсудили итоги работы службы в 2025 году. Как сообщается в официальном канале Минюста на платформе Max, министр уделил особое внимание необходимости соблюдения принципа соотносимости объёма требований взыскателя и принимаемых мер принудительного исполнения.
«
"Недопустимы случаи, когда при долге в несколько тысяч рублей у должника арестовывается имущество на десятки миллионов либо наложенными запретами полностью парализуется его деятельность", - приводятся в сообщении слова министра.
Для системного решения этого вопроса Минюст России уже подготовил законопроект о соразмерности долга и принимаемых судебными приставами мер. Его цель – создание справедливых условий исполнительного производства, обеспечивающих как законные интересы кредиторов, так и защиту прав граждан при обращении взыскания на их имущество, добавили в ведомстве.
Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Названа сумма долга, при которой приставы могут изъять имущество
11 января, 04:23
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
