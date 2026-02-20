Минюст назвал арест имущества при небольших долгах недопустимым

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Министр юстиции Константин Чуйченко назвал недопустимыми случаи, когда при долге в несколько тысяч рублей у должника арестовывают имущество на миллионы.

"Недопустимы случаи, когда при долге в несколько тысяч рублей у должника арестовывается имущество на десятки миллионов либо наложенными запретами полностью парализуется его деятельность", - приводятся в сообщении слова министра.

Для системного решения этого вопроса Минюст России уже подготовил законопроект о соразмерности долга и принимаемых судебными приставами мер. Его цель – создание справедливых условий исполнительного производства, обеспечивающих как законные интересы кредиторов, так и защиту прав граждан при обращении взыскания на их имущество, добавили в ведомстве.