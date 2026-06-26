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Чуйченко выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова - РИА Новости, 26.06.2026
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16:12 26.06.2026 (обновлено: 16:28 26.06.2026)
Чуйченко выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова

Чуйченко заявил, что Сергей Иванов беззаветно посвятил себя служению Отечеству

© РИА Новости / Алексей НикольскийСергей Иванов
Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Сергей Иванов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр юстиции Константин Чуйченко выразил соболезнования в связи со смертью экс-министра обороны России Сергея Иванова.
  • Он отметил, что тот беззаветно посвятил себя служению Отечеству.
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Министр юстиции Константин Чуйченко выразил соболезнования в связи со смертью экс-министра обороны России Сергея Иванова и отметил, что тот беззаветно посвятил себя служению Отечеству, говорится в телеграмме, которая есть в распоряжении РИА Новости.
Бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов скончался в пятницу в возрасте 73 лет.
Министр юстиции назвал Иванова выдающимся госдеятелем, мудрым и дальновидным руководителем.
«
"Сергей Борисович внес значительный вклад в защиту национальных интересов, укрепление государственного суверенитета, обеспечение безопасности миллионов граждан нашей страны, реализацию значимых экологических проектов и природоохранных инициатив. Он беззаветно посвятил себя служению Отечеству", - приводятся в слова Чуйченко в телеграмме.
Министр отметил, что Иванова отличали великодушие и порядочность, трудолюбие и исключительная работоспособность, преданность интересам нашей страны.
"Светлая память о Сергее Борисовиче навсегда сохранится в сердцах родных, друзей, коллег и его учеников", - сказал Чуйченко.
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