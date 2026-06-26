Чуйченко выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Министр юстиции Константин Чуйченко выразил соболезнования в связи со смертью экс-министра обороны России Сергея Иванова и отметил, что тот беззаветно посвятил себя служению Отечеству, говорится в телеграмме, которая есть в распоряжении РИА Новости.