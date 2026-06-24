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Мединский предложил установить памятник дореволюционному мэру Москвы - РИА Новости, 24.06.2026
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15:09 24.06.2026
Мединский предложил установить памятник дореволюционному мэру Москвы

Мединский направил обращение Собянину по установке памятника Алексееву

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Владимир Мединский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Мединский направил обращение мэру Москвы Сергею Собянину насчет установки памятника дореволюционному градоначальнику столицы Николаю Алексееву.
  • Мединский призвал участников дискуссии присоединиться к сбору средств на памятник и сообщил, что среди физических лиц активно идет сбор денег.
  • Средний размер взноса на памятник составил от трех-четырех до 10 тысяч рублей.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский на полях ПМЮФ сообщил, что направил обращение мэру Москвы Сергею Собянину насчет установки памятника дореволюционному градоначальнику столицы Николаю Алексееву, и призвал участников дискуссии присоединиться к объявленному РВИО сбору средств.
"Мы объявили сбор средств, частных, на памятник Алексееву в Москве: я написал соответствующее обращение Сергею Семеновичу (Собянину - ред.). Уверен, что Сергей Семенович поддержит и выделит в городе достойное место для достойного человека", - сказал Мединский в ходе сессии "Благотворительность: когда добро требует правил" в рамках ПМЮФ.
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Кроме того, он рассказал о том, как активно идет сбор средств среди физических лиц.
"Мы опубликовали текст этого обращения в мессенджерах военно-исторического общества и моем личном пару недель назад. Я посмотрел сейчас - 541 поучаствовал, и это все физические лица", - отметил Мединский.
По его словам, средний размер взноса составил от трех-четырех до 10 тысяч рублей.
Мединский напомнил, что Алексеев был двоюродным братом Константина Станиславского, который "по паспорту" имел другую фамилию, подчеркнув, что "народного артиста Станиславского знает вся страна и весь мир, а его двоюродного брата, который был лучшим градоначальником Москвы до Революции, не знает, наверное, почти никто сегодня". Тем не менее Николай Алексеев внес огромный вклад в развитие Москвы: при нем в столице была проведена канализация, водопровод, обустроены водонапорные башни и вся система коммунальной службы, построены ГУМ, Политех, современное здание Исторического музея, бывшее в то время зданием Московской Городской думы. Кроме того, Психиатрическая клиническая больница №1, которая теперь носит имя Алексеева, была построена за счет его частных средств.
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"Для меня кажется очень правильным, если памятник такому человеку, который все старался делать на свои частные средства по максимуму, будет построен на частные средства без всякого рода бюджетных поддержек и субсидий", - отметил Мединский.
Кроме того, с разрешения министра юстиции России Константина Чуйченко, как представителя оргкомитета ПМЮФ, глава РВИО призвал аудиторию форума присоединиться к сбору средств на установку памятника, отметив, что оставил необходимую информацию в своих соцсетях.
"Видя переполненный зал, если все сбросятся тоже по три-четыре тысячи рублей, мы удвоим эту сумму, которая там сейчас на счету. Это очень легко: вбиваете "Российское военно-историческое общество", "МАКС", ВК, Telegram. Или еще проще: "Владимир Мединский" - все то же самое", - заключил Мединский.
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