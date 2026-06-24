Мединский предложил установить памятник дореволюционному мэру Москвы

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Мединский направил обращение мэру Москвы Сергею Собянину насчет установки памятника дореволюционному градоначальнику столицы Николаю Алексееву.

Мединский призвал участников дискуссии присоединиться к сбору средств на памятник и сообщил, что среди физических лиц активно идет сбор денег.

Средний размер взноса на памятник составил от трех-четырех до 10 тысяч рублей.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский на полях ПМЮФ сообщил, что направил обращение мэру Москвы Сергею Собянину насчет установки памятника дореволюционному градоначальнику столицы Николаю Алексееву, и призвал участников дискуссии присоединиться к объявленному РВИО сбору средств.

"Мы объявили сбор средств, частных, на памятник Алексееву Москве : я написал соответствующее обращение Сергею Семеновичу (Собянину - ред.). Уверен, что Сергей Семенович поддержит и выделит в городе достойное место для достойного человека", - сказал Мединский в ходе сессии "Благотворительность: когда добро требует правил" в рамках ПМЮФ.

Кроме того, он рассказал о том, как активно идет сбор средств среди физических лиц.

"Мы опубликовали текст этого обращения в мессенджерах военно-исторического общества и моем личном пару недель назад. Я посмотрел сейчас - 541 поучаствовал, и это все физические лица", - отметил Мединский.

По его словам, средний размер взноса составил от трех-четырех до 10 тысяч рублей.

Мединский напомнил, что Алексеев был двоюродным братом Константина Станиславского, который "по паспорту" имел другую фамилию, подчеркнув, что "народного артиста Станиславского знает вся страна и весь мир, а его двоюродного брата, который был лучшим градоначальником Москвы до Революции, не знает, наверное, почти никто сегодня". Тем не менее Николай Алексеев внес огромный вклад в развитие Москвы: при нем в столице была проведена канализация, водопровод, обустроены водонапорные башни и вся система коммунальной службы, построены ГУМ, Политех, современное здание Исторического музея, бывшее в то время зданием Московской Городской думы. Кроме того, Психиатрическая клиническая больница №1, которая теперь носит имя Алексеева, была построена за счет его частных средств.

"Для меня кажется очень правильным, если памятник такому человеку, который все старался делать на свои частные средства по максимуму, будет построен на частные средства без всякого рода бюджетных поддержек и субсидий", - отметил Мединский.

Кроме того, с разрешения министра юстиции России Константина Чуйченко, как представителя оргкомитета ПМЮФ, глава РВИО призвал аудиторию форума присоединиться к сбору средств на установку памятника, отметив, что оставил необходимую информацию в своих соцсетях.

"Видя переполненный зал, если все сбросятся тоже по три-четыре тысячи рублей, мы удвоим эту сумму, которая там сейчас на счету. Это очень легко: вбиваете "Российское военно-историческое общество", "МАКС", ВК, Telegram. Или еще проще: "Владимир Мединский" - все то же самое", - заключил Мединский.