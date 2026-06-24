Чуйченко поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр юстиции России Константин Чуйченко поздравил коллектив международной медиагруппы "Россия сегодня" с 85-летием со дня основания Совинформбюро.

Он отметил, что "Россия сегодня" — достойный продолжатель традиций Совинформбюро и один из лидеров международного информационного пространства.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко поздравил коллектив международной медиагруппы "Россия сегодня" с 85-летием со дня основания Совинформбюро и отметил, что медиагруппа прочно удерживает позиции одного из лидеров международного информационного пространства и подает пример качественной журналистской работы.

Чуйченко направил поздравление в адрес главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" Маргариты Симоньян по случаю 85-й годовщины со дня образования Совинформбюро.

"Россия сегодня" - достойный продолжатель традиций легендарного Совинформбюро, созданного в самые тяжелые дни Великой Отечественной войны", - приводятся слова министра в поздравлении.

Чуйченко отметил, что, опираясь на профессиональный опыт и лучшие традиции своих предшественников, сотрудники медиагруппы оперативно и объективно освещают важнейшие события, происходящие в стране и за ее пределами, представляя разные точки зрения на актуальные проблемы современности.

"Объединяя высококвалифицированных и талантливых специалистов, "Россия сегодня" прочно удерживает позиции одного из признанных лидеров международного информационного пространства и подает пример исключительно качественной журналистской работы", - подчеркнул Чуйченко.

В завершение министр пожелал коллективу медиагруппы дальнейших успехов в профессиональной деятельности и всего самого доброго.

Президент России Владимир Путин в среду поздравил сотрудников и ветеранов международного информационного агентства "Россия сегодня" с его 85-летием, подчеркнув, что нынешний коллектив медиагруппы достойно продолжает традиции предшественников и уверенно сохраняет позиции одного из признанных лидеров рынка.