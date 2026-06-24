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Чуйченко поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро - РИА Новости, 24.06.2026
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19:27 24.06.2026
Чуйченко поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро

Чуйченко: "Россия сегодня" подает пример качественной журналистской работы

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМинистр юстиции РФ Константин Чуйченко
Министр юстиции РФ Константин Чуйченко - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр юстиции России Константин Чуйченко поздравил коллектив международной медиагруппы "Россия сегодня" с 85-летием со дня основания Совинформбюро.
  • Он отметил, что "Россия сегодня" — достойный продолжатель традиций Совинформбюро и один из лидеров международного информационного пространства.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко поздравил коллектив международной медиагруппы "Россия сегодня" с 85-летием со дня основания Совинформбюро и отметил, что медиагруппа прочно удерживает позиции одного из лидеров международного информационного пространства и подает пример качественной журналистской работы.
Чуйченко направил поздравление в адрес главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" Маргариты Симоньян по случаю 85-й годовщины со дня образования Совинформбюро.
Совинформбюро — 85 лет - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Совинформбюро — 85 лет
Вчера, 00:20
"Россия сегодня" - достойный продолжатель традиций легендарного Совинформбюро, созданного в самые тяжелые дни Великой Отечественной войны", - приводятся слова министра в поздравлении.
Чуйченко отметил, что, опираясь на профессиональный опыт и лучшие традиции своих предшественников, сотрудники медиагруппы оперативно и объективно освещают важнейшие события, происходящие в стране и за ее пределами, представляя разные точки зрения на актуальные проблемы современности.
"Объединяя высококвалифицированных и талантливых специалистов, "Россия сегодня" прочно удерживает позиции одного из признанных лидеров международного информационного пространства и подает пример исключительно качественной журналистской работы", - подчеркнул Чуйченко.
В завершение министр пожелал коллективу медиагруппы дальнейших успехов в профессиональной деятельности и всего самого доброго.
Президент России Владимир Путин в среду поздравил сотрудников и ветеранов международного информационного агентства "Россия сегодня" с его 85-летием, подчеркнув, что нынешний коллектив медиагруппы достойно продолжает традиции предшественников и уверенно сохраняет позиции одного из признанных лидеров рынка.
Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года для оперативного освещения положения дел на фронтах. От Советского информбюро ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня". В годы войны в Совинформбюро работало около 80 писателей, журналистов, общественных авторов и собственных корреспондентов. Сводки "От Советского информбюро", звучавшие из всех радиоприемников страны, в самые тяжелые дни войны объединяли людей, вселяли мужество и вдохновляли на подвиги.
Посетитель на открытии фотовыставки к 85-летию Совинформбюро На передовой в Музее Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Открытие фотовыставки к 85-летию Совинформбюро в Москве
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РоссияКонстантин ЧуйченкоСовинформбюроАгентство печати "Новости"85-летие Совинформбюро
 
 
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